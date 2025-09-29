快訊

經濟日報／ 黃淑惠
金色三麥董事長葉冠廷分享創業成功心得，憑藉「餐＋酒雙引擎」模式，成功在競爭激烈的餐飲市場中走出差異化道路。記者黃淑惠／攝影
金色三麥董事長葉冠廷分享創業成功心得，憑藉「餐＋酒雙引擎」模式，成功在競爭激烈的餐飲市場中走出差異化道路。記者黃淑惠／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥（7757）董事長葉冠廷分享創業心得，父親傳給兄弟兩個人的家訓是，創業一定要擁有自有品牌，在自己的領域做到最頂尖，原創才能擁有屬於自己的DNA，才能掌握更合理的利潤；金色三麥釀出台灣味在國際間闖出一片天地，在餐酒館連鎖領域做到領頭羊。

雙箭出擊 創造優勢

葉冠廷分享，台灣2002年正式結束長達半世紀的菸酒專賣制度，全面開放民間釀酒，因緣巧妙，父母買下汐止一間經營不善的釀酒廠，當時剛自加拿大求學回國，對於釀酒的領域也不太了解，覺得這個工作很有挑戰，決定投入學習釀酒技術把工廠經營起來，準備在釀酒領域走出自己的路。

葉冠廷的父母是擺路邊攤起家，一直很有創業想法，跟著台灣路邊攤經濟一起起飛，賺進第一桶金，父母把賺來的錢送兄弟兩個人出國唸書；求學回國後，看到父親為了新買的釀酒廠投注很多心力，跟父親一起胼手胝足，善用台灣的好山、好水天然資源，苦心研發釀出最好喝的啤酒。

然而，酒生產出來，卻找不到好的通路來銷售，父子兩人決定跨足餐酒館，自己釀的啤酒自己賣。

創業近21年來，葉冠廷表示，金色三麥目前全台40家店、八大品牌，自2014年成立，從家族三人餐廳開始營運，到目前員工數900人，憑藉「餐＋酒雙引擎」模式，成功在競爭激烈的餐飲市場中走出差異化道路，建立獨特的營運優勢。

出國比賽 勇奪冠軍

葉冠廷感謝所有喜歡金色三麥的顧客，也感謝生命中所有貴人，不管做什麼事，只要拚盡全力一定能在各領域做到最好，揚名國際發光發熱；不只是奧運選手拿下冠軍讓國旗在海外升起，金色三麥釀出美味可口的啤酒，前往啤酒研發最有名德國慕尼黑比賽，在「歐洲之星釀啤酒大賽」拿下冠軍。

葉冠廷抵達「歐洲之星釀啤酒大賽」領獎現場，看到國旗在活動會場外隨風飄揚著，站在國旗下感動落下男兒淚，這是創業以來最好的肯定，也是最有價值的地方。

金色三麥自創品牌在酒及餐酒館市場闖出一片天，2023年、2024年每股盈餘分別為10.56元、10.01元；今年上半年展店承擔較高人力成本，上半年每股盈餘3.8元，下半年為傳統旺季，再加上展店及長假效應，下半年成長動能會加大，可望維持每年賺一個股本的實力。

葉冠廷進一步分享，為降低單一品項風險，金色三麥積極拓展多元品牌與產品布局。目前已打造八大品牌，包括金色三麥、微兜、BAC、咖哩樹、SUNMAI、SUNMAI BURGER、BLAH BLAH Bar及SPORTS NATION，涵蓋精釀啤酒、餐飲、甜點、冷凍調理包及特色飲品。

同時與7-11、全聯、家樂福、星巴克、好市多、昇恆昌、等跨通路合作，並進軍桃園機場、百貨通路與精品超市，建立完整的餐飲與零售銷售網絡，強化營運韌性。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

創業 國旗

創業心法／金色三麥董事長葉冠廷 自有品牌 釀出台灣味

金色三麥董事長葉冠廷分享創業心得，父親傳給兄弟兩個人的家訓是，創業一定要擁有自有品牌，在自己的領域做到最頂尖，原創才能擁...

