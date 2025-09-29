商業興觀點／前進中東 搶賺綠金、智慧紅利

近年來，中東海灣阿拉伯國家（GCC）已從傳統石油出口重鎮，快速轉型為全球未來產業的「沙盒熱區」，憑藉高規格政策與龐大資金投入，積極營造創新友善環境，加速成為新興產業的發展核心。例如，沙烏地阿拉伯以NEOM智慧城市計畫為代表，阿布達比則聚焦AI醫療與量子科技，阿曼推動綠氫經濟走廊與港口升級，卡達發展智慧城市與健康科技應用，巴林則打造金融科技與雲端資安產業聚落，這些舉措正共同形塑中東新興市場的科技與永續發展新版圖。

以《Saudi Vision 2030》為例，沙烏地NEOM計畫初期投入達5,000億美元，由主權基金PIF全力推動，預計2030年前完成主要階段；阿聯酋則於2022年啟動「數位經濟策略」，目標於2031年將數位經濟占非石油GDP比重由約11.7%增至20%以上。對於擅長出口導向與技術整合的台灣中小企業而言，中東市場正成為「綠金與智慧紅利」交會的重要戰略區域。

綜合整理中東海灣阿拉伯國家各項願景計畫的重點項目，台灣企業有三大領域切入：

一、電動載具與關鍵零組件：沙國與英國Arc Aerosystems合作推動eVTOL電動垂直起降飛行器，涵蓋高性能電池、碳纖維機體與航電整合。阿聯推動智慧交通與邊境無人醫療載具，卡達亦布建醫療無人機與低空物流。擁碳纖維、通訊模組與能源管理技術的台灣中小企具高度競爭力。

二、AI醫療與智慧診療：中東廣泛導入AI醫學影像分析、語音辨識病歷、遠距診療與健康資料整合。沙烏地與阿聯導入NLP病歷工具，卡達與巴林則推動遠距照護與穿戴監測。具備醫療AI、語音辨識與雲端數據整合能力的業者，可拓展跨院應用與技術輸出。

三、智慧觀光與文化科技：teamLab Abu Dhabi、美術館沉浸式體驗、卡達航空AI虛擬空服員、NEOM與RedSea Global的文化導覽案，推動沉浸式展演、觀光與教育。對專長AR/VR內容、顯示器、感測模組與語音互動系統的台灣廠商而言，正是進入中東市場的關鍵時機。

根據外貿協會資料，台灣出口至中東仍以石化與機械為主，高階技術滲透率偏低，主因為資訊透明度不足、缺乏在地網絡及對中東布局資源有限。建議有意前往中東投資的中小企業，可結合政府與公協會力量，強化與中東家族企業合作，或爭取主權基金投資，共同參與當地科技園區與研發計畫，以掌握全球價值鏈轉型契機。