快訊

花蓮災區數據再更新！中央協調所統計目前18人死亡、6人失聯

許光漢回來了！千人擠爆信義區 親吐「真的很幸福」

外籍大學生結伴戲水20歲男溺斃 部落耆老：沙拉灣瀑布是禁忌之地

國際扶輪3461地區守護海洋 攜手千人響應世界淨灘日

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
國際扶輪3461地區與荒野保護協會號召近千人熱烈響應淨灘活動。國際扶輪3461地區提供
國際扶輪3461地區與荒野保護協會號召近千人熱烈響應淨灘活動。國際扶輪3461地區提供

台中市環保局與中華民國荒野保護協會，在大甲松柏漁港西勢海堤共同舉辦「愛海無懼－沒塑去旅行」公益淨灘暨煙蒂減量宣導活動。國際扶輪3461地區與荒野保護協會號召近千名社友與民眾及荒野親子團熱烈響應，共同以實際行動守護海洋生態，為環境永續盡一份心力。

活動吸引各界踴躍參與，包括國際扶輪3461地區扶輪社及扶少團.國際青年交換生(RYE)、住商不動產、海巡署中部分署第三岸巡隊、中威風力發電公司、水利署第三河川分署、台中市大甲國中童軍團、西苑高中等單位。透過大家的努力，共清出一般垃圾400公斤(含2,200根煙蒂)，以及資源回收200公斤，成果斐然。

環保局指出，綠色和平台灣網站2024年9月統計，煙蒂長年位居海洋廢棄物排行榜首位。此次活動除了淨灘，更結合「煙蒂減量行動」簽署及「煙蒂不落地」動漫宣導，提醒大眾煙蒂不僅屬於塑膠垃圾，還含有多種化學物質與重金屬，若流入海洋將危害生態並影響食物鏈。

國際扶輪3461地區亦全力支持環境保護行動，共捐助25萬元給荒野保護協會做為海洋淨灘基金。由大甲北區扶輪社、台中高美扶輪社、台中港西南扶輪社及台中中區扶輪社共同投入。地區總監蔡陽明(DG Sunny)致詞時強調「團結行善，守護海洋」，展現扶輪人持續關注環境永續的決心。

國際淨灘日自1986年起發起，至今已成為全球最大規模的民間海洋保護運動，為呼應國際扶輪七大焦點領域之一「環境保護」，來自全台12個地區的扶輪社先後在9月時間發起「萬人淨灘 海洋永續」行動。

這次台灣國際扶輪結合3461、3462、3470、3481、3482、3501、3502、3510、3521、3522、3523及3490等12個地區聯合主辦，規模空前，總計人數超過萬人，齊力攜手守護台灣1,200公里海岸線的美麗風貌。

而國際扶輪3461地區此次與荒野保護協會號召千人響應，不僅讓西部大甲松柏漁港的海岸線煥然一新，也凸顯台灣社會對環境永續的關注與行動力。

蔡陽明總監及各社長簽署煙蒂不落地宣言。國際扶輪3461地區提供
蔡陽明總監及各社長簽署煙蒂不落地宣言。國際扶輪3461地區提供
國際扶輪青年學生交換計畫也一起參與扶輪淨灘活動。國際扶輪3461地區提供
國際扶輪青年學生交換計畫也一起參與扶輪淨灘活動。國際扶輪3461地區提供
「愛海無懼－沒塑去旅行」公益淨灘活動在松柏漁港西勢海堤舉行。國際扶輪3461地區提供
「愛海無懼－沒塑去旅行」公益淨灘活動在松柏漁港西勢海堤舉行。國際扶輪3461地區提供

生態 環保 廢棄物 風力發電

延伸閱讀

侯友宜：中和捷運線發展中 將延伸台北國父紀念館

編列1.6億補助扶輪社、獅子會 國民黨團揪明年度中央政府預算：一定嚴審

扶輪社彩繪淡水16年不間斷 小學生用畫筆記錄家鄉之美

樺加沙颱風前夕 鵝鑾鼻砂島淨灘竟出現7月佳冬外海光電浮台踏板

相關新聞

高雄大型捕鮪船「黃鰭滿儎707」今出海 船員擁大空間喊GOOD

高雄華偉漁業集團打造全新「黃鰭滿儎707」，今上午10時45分許自旗津造船廠出港，將直達南太平洋海域展開為期2年的捕撈作...

六都三房總價要多少？北市中位數破3千萬 這四都1,500萬有找

永慶房產集團彙整近一年六都、新竹縣市三房格局中古大樓交易資訊，發現要在台北市購買三房大樓，中位數總價達3,652萬元，而...

買3房有多難？新竹每月房貸要6萬、台北要兩倍薪水

近年房價快速上漲，在購屋總價的考量之下，預售建案大多推出2房格局以內小坪數產品，壓低總價來滿足購屋民眾需求，然而多數購屋...

和泰擬擴大引進美製車款 未來RAV4、CAMRY將轉美製

和泰車因應政府政策，針對美國車關稅出爐後，可能降低相關稅率，內部正研擬「擴大引進美製車款」，並向豐田（TOYOTA）提案...

GR 發展次品牌 喊設獨立店

TOYOTA積極發展GR性能車系，和泰車作為該集團亞洲主要合作夥伴，一年內大舉投入超過2億元推動賽車活動，已培養出穩定的...

豐田汽車會長豐田章男 來台挺賽車

日本豐田汽車（TOYOTA）會長豐田章男用行動愛台灣，今年內兩度來台出席集團主辦的賽車盛事，他昨（28）日罕見接受媒體採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。