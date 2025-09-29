國際扶輪3461地區守護海洋 攜手千人響應世界淨灘日

台中市環保局與中華民國荒野保護協會，在大甲松柏漁港西勢海堤共同舉辦「愛海無懼－沒塑去旅行」公益淨灘暨煙蒂減量宣導活動。國際扶輪3461地區與荒野保護協會號召近千名社友與民眾及荒野親子團熱烈響應，共同以實際行動守護海洋生態，為環境永續盡一份心力。

活動吸引各界踴躍參與，包括國際扶輪3461地區扶輪社及扶少團.國際青年交換生(RYE)、住商不動產、海巡署中部分署第三岸巡隊、中威風力發電公司、水利署第三河川分署、台中市大甲國中童軍團、西苑高中等單位。透過大家的努力，共清出一般垃圾400公斤(含2,200根煙蒂)，以及資源回收200公斤，成果斐然。

環保局指出，綠色和平台灣網站2024年9月統計，煙蒂長年位居海洋廢棄物排行榜首位。此次活動除了淨灘，更結合「煙蒂減量行動」簽署及「煙蒂不落地」動漫宣導，提醒大眾煙蒂不僅屬於塑膠垃圾，還含有多種化學物質與重金屬，若流入海洋將危害生態並影響食物鏈。

國際扶輪3461地區亦全力支持環境保護行動，共捐助25萬元給荒野保護協會做為海洋淨灘基金。由大甲北區扶輪社、台中高美扶輪社、台中港西南扶輪社及台中中區扶輪社共同投入。地區總監蔡陽明(DG Sunny)致詞時強調「團結行善，守護海洋」，展現扶輪人持續關注環境永續的決心。

國際淨灘日自1986年起發起，至今已成為全球最大規模的民間海洋保護運動，為呼應國際扶輪七大焦點領域之一「環境保護」，來自全台12個地區的扶輪社先後在9月時間發起「萬人淨灘 海洋永續」行動。

這次台灣國際扶輪結合3461、3462、3470、3481、3482、3501、3502、3510、3521、3522、3523及3490等12個地區聯合主辦，規模空前，總計人數超過萬人，齊力攜手守護台灣1,200公里海岸線的美麗風貌。

而國際扶輪3461地區此次與荒野保護協會號召千人響應，不僅讓西部大甲松柏漁港的海岸線煥然一新，也凸顯台灣社會對環境永續的關注與行動力。