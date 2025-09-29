快訊

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

災後復原與防備工作持續進行 花蓮光復鄉明停班課

6縣市大雨特報！恐一路下到晚上

六都三房總價要多少？北市中位數破3千萬 這四都1,500萬有找

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。圖／AI生成
房市示意圖。圖／AI生成

永慶房產集團彙整近一年六都、新竹縣市三房格局中古大樓交易資訊，發現要在台北市購買三房大樓，中位數總價達3,652萬元，而新竹縣中位數總價也要2千萬元以上，對購屋民眾來說負擔並不輕，僅桃園市、台中市、台南市與高雄市3房大樓中位數總價落在1千萬元出頭。

若根據以勞工保險局統計縣市平均投保薪資計算七都房貸負擔，以貸款七成、繳款年限30年、利率以2025年7月五大銀行房貸放款利率2.303%，本利平均攤還試算，六都、新竹縣市中，台北市、新北市以及新竹縣購買三房格局大樓住宅，每月房貸金額會超過平均月薪，其中台北市三房大樓房貸月薪比高達181%，光是房貸每月應繳金額就將近台北市每月平均薪資的1.8倍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市做為台灣的首都、政經中心，吸引各縣市大量就業人口移入，居住需求強勁，房價也是六都、新竹縣市最高，三房大樓房貸負擔高達平均月薪的181%。

六都、新竹縣市中，以台南市與高雄市最親民，中位數總價為1,088萬元與1,167萬元。

陳金萍補充，受到南部科學園區與台積電設廠議題帶動，科技產業就業機會增加，近年台南市、高雄市房價呈現明顯上漲，近一年三房住宅大樓總價帶平均落在1,000萬元至1,200萬元之間，以貸款七成、30年本利攤還計算，每月繳款金額大約三萬元上下，房貸負擔大約是平均月薪的72.2%與75.6%，是所有都會區中相對「較能負擔」的區域。

陳金萍提醒，有意購屋的民眾應審慎評估自身負擔能力，避免因過度槓桿造成生活壓力。購屋前應仔細檢視家庭總收入、日常支出與可能的利率變動，並預留一定比例的緊急資金，以應付突發狀況。

陳金萍強調，若「房貸月薪比」過高，代表每月大部份薪資將用於繳納貸款，勢必會壓縮生活品質，甚至影響後續長期財務安排，必須量力而為。

永慶房產集團彙整近一年六都、新竹縣市三房格局中古大樓交易資訊，發現要在台北市購買三房大樓，中位數總價達3,652萬元，而新竹縣中位數總價也要2千萬元以上，對購屋民眾來說負擔並不輕，僅桃園市、台中市、台南市與高雄市3房大樓中位數總價落在1千萬元出頭。永慶房產集團提供
永慶房產集團彙整近一年六都、新竹縣市三房格局中古大樓交易資訊，發現要在台北市購買三房大樓，中位數總價達3,652萬元，而新竹縣中位數總價也要2千萬元以上，對購屋民眾來說負擔並不輕，僅桃園市、台中市、台南市與高雄市3房大樓中位數總價落在1千萬元出頭。永慶房產集團提供

房貸 投保薪資 房價

延伸閱讀

北市：把外籍看護當跑腿案件增加中 雇主恐被罰

誤停就罰600元…議員爆千件罰單 籲北市增設特殊格位顯示

上市櫃公司三年砸逾700億買北市辦公、廠辦 「最強買盤」不只科技業

上班族福音！北市內湖首創智慧鄰里公園 丟垃圾「不用等垃圾車」

相關新聞

和泰擬擴大引進美製車款 未來RAV4、CAMRY將轉美製

和泰車因應政府政策，針對美國車關稅出爐後，可能降低相關稅率，內部正研擬「擴大引進美製車款」，並向豐田（TOYOTA）提案...

六都三房總價要多少？北市中位數破3千萬 這四都1,500萬有找

永慶房產集團彙整近一年六都、新竹縣市三房格局中古大樓交易資訊，發現要在台北市購買三房大樓，中位數總價達3,652萬元，而...

高雄大型捕鮪船「黃鰭滿儎707」今出海 船員擁大空間喊GOOD

高雄華偉漁業集團打造全新「黃鰭滿儎707」，今上午10時45分許自旗津造船廠出港，將直達南太平洋海域展開為期2年的捕撈作...

買3房有多難？新竹每月房貸要6萬、台北要兩倍薪水

近年房價快速上漲，在購屋總價的考量之下，預售建案大多推出2房格局以內小坪數產品，壓低總價來滿足購屋民眾需求，然而多數購屋...

GR 發展次品牌 喊設獨立店

TOYOTA積極發展GR性能車系，和泰車作為該集團亞洲主要合作夥伴，一年內大舉投入超過2億元推動賽車活動，已培養出穩定的...

豐田汽車會長豐田章男 來台挺賽車

日本豐田汽車（TOYOTA）會長豐田章男用行動愛台灣，今年內兩度來台出席集團主辦的賽車盛事，他昨（28）日罕見接受媒體採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。