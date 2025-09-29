六都三房總價要多少？北市中位數破3千萬 這四都1,500萬有找
永慶房產集團彙整近一年六都、新竹縣市三房格局中古大樓交易資訊，發現要在台北市購買三房大樓，中位數總價達3,652萬元，而新竹縣中位數總價也要2千萬元以上，對購屋民眾來說負擔並不輕，僅桃園市、台中市、台南市與高雄市3房大樓中位數總價落在1千萬元出頭。
若根據以勞工保險局統計縣市平均投保薪資計算七都房貸負擔，以貸款七成、繳款年限30年、利率以2025年7月五大銀行房貸放款利率2.303%，本利平均攤還試算，六都、新竹縣市中，台北市、新北市以及新竹縣購買三房格局大樓住宅，每月房貸金額會超過平均月薪，其中台北市三房大樓房貸月薪比高達181%，光是房貸每月應繳金額就將近台北市每月平均薪資的1.8倍。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市做為台灣的首都、政經中心，吸引各縣市大量就業人口移入，居住需求強勁，房價也是六都、新竹縣市最高，三房大樓房貸負擔高達平均月薪的181%。
六都、新竹縣市中，以台南市與高雄市最親民，中位數總價為1,088萬元與1,167萬元。
陳金萍補充，受到南部科學園區與台積電設廠議題帶動，科技產業就業機會增加，近年台南市、高雄市房價呈現明顯上漲，近一年三房住宅大樓總價帶平均落在1,000萬元至1,200萬元之間，以貸款七成、30年本利攤還計算，每月繳款金額大約三萬元上下，房貸負擔大約是平均月薪的72.2%與75.6%，是所有都會區中相對「較能負擔」的區域。
陳金萍提醒，有意購屋的民眾應審慎評估自身負擔能力，避免因過度槓桿造成生活壓力。購屋前應仔細檢視家庭總收入、日常支出與可能的利率變動，並預留一定比例的緊急資金，以應付突發狀況。
陳金萍強調，若「房貸月薪比」過高，代表每月大部份薪資將用於繳納貸款，勢必會壓縮生活品質，甚至影響後續長期財務安排，必須量力而為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言