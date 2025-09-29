高雄大型捕鮪船「黃鰭滿儎707」今出海 船員擁大空間喊GOOD

高雄華偉漁業集團打造全新「黃鰭滿儎707」，今上午10時45分許自旗津造船廠出港，將直達南太平洋海域展開為期2年的捕撈作業；該船船員休憩空間符合國際勞工規範，4人房寢室空間充足，今天啟航前，華偉漁業安排參訪，展示集團對外籍漁工人權的重視。

「黃鰭滿儎707」造價約7億元，排水量約1800公噸，為台灣最大的美式圍網漁船之一，船上含船長、漁撈長等幹部、船員在內共40人，主要捕獲鮪魚為主，作業海域為南太平洋島國周邊。

該船今完成整補後，今上午10時45分許自中信造船順榮造船廠出港，該船啟航前，特別安排高雄區漁會等單位登船參訪，展示該船為符合國際勞工規範，為漁工打造的舒適作業空間。

華偉集團總經理郭福地說，所謂國際規範，就是漁工寢室高度要達190公分，床鋪寬也要達70公分，長度也要190公分，每人活動空間、使用坪數也有規範；另外，船上還有網路，雖然不能一直傳圖片，但至少可以透過文字跟家人聯繫。

郭福地說，遠洋漁業並不是全年都在汪洋中作業，以鮪魚船來說，約作業一個月就會就近在南太平洋島國整補，船上也備有醫療室，與台灣本島醫院合作，出港前都會備便所需藥品，若真的出現重大意外，也會停止作業就近靠港後送，速度快的話，一天就能靠港。

今該船出海前，華偉漁業董事長、高雄區漁會理事長黃一茂與高雄市漁會總幹事楊孟凡也抵達現場為即將啟程的船員加油打氣，送上最誠摯的祝福，也期望黃鰭滿儎707滿載而歸。

黃一茂說，黃鰭滿儎707不僅生活區符合國際組織規範，他也獲漁業署許可，可到前鎮漁港整補、卸貨，華偉漁業將持續投入資源，強化後勤補給與人員調度，盡到社會責任。

楊孟凡表示，近年來漁業署投入許多資源，提升國際人權的議題，包含提升工作環境，加強勞動條件等，代表著台灣漁業對人權的高度重視以及產業專業與韌性。