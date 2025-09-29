快訊

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉真實身分：非流星

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

高雄大型捕鮪船「黃鰭滿儎707」今出海 船員擁大空間喊GOOD

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707今天啟航，將前往南太平洋海域展開為期兩年的捕撈作業。記者張議晨／攝影
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707今天啟航，將前往南太平洋海域展開為期兩年的捕撈作業。記者張議晨／攝影

高雄華偉漁業集團打造全新「黃鰭滿儎707」，今上午10時45分許自旗津造船廠出港，將直達南太平洋海域展開為期2年的捕撈作業；該船船員休憩空間符合國際勞工規範，4人房寢室空間充足，今天啟航前，華偉漁業安排參訪，展示集團對外籍漁工人權的重視。

「黃鰭滿儎707」造價約7億元，排水量約1800公噸，為台灣最大的美式圍網漁船之一，船上含船長、漁撈長等幹部、船員在內共40人，主要捕獲鮪魚為主，作業海域為南太平洋島國周邊。

該船今完成整補後，今上午10時45分許自中信造船順榮造船廠出港，該船啟航前，特別安排高雄區漁會等單位登船參訪，展示該船為符合國際勞工規範，為漁工打造的舒適作業空間。

華偉集團總經理郭福地說，所謂國際規範，就是漁工寢室高度要達190公分，床鋪寬也要達70公分，長度也要190公分，每人活動空間、使用坪數也有規範；另外，船上還有網路，雖然不能一直傳圖片，但至少可以透過文字跟家人聯繫。

郭福地說，遠洋漁業並不是全年都在汪洋中作業，以鮪魚船來說，約作業一個月就會就近在南太平洋島國整補，船上也備有醫療室，與台灣本島醫院合作，出港前都會備便所需藥品，若真的出現重大意外，也會停止作業就近靠港後送，速度快的話，一天就能靠港。

今該船出海前，華偉漁業董事長、高雄區漁會理事長黃一茂與高雄市漁會總幹事楊孟凡也抵達現場為即將啟程的船員加油打氣，送上最誠摯的祝福，也期望黃鰭滿儎707滿載而歸。

黃一茂說，黃鰭滿儎707不僅生活區符合國際組織規範，他也獲漁業署許可，可到前鎮漁港整補、卸貨，華偉漁業將持續投入資源，強化後勤補給與人員調度，盡到社會責任。

楊孟凡表示，近年來漁業署投入許多資源，提升國際人權的議題，包含提升工作環境，加強勞動條件等，代表著台灣漁業對人權的高度重視以及產業專業與韌性。

華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707今天啟航，將前往南太平洋海域展開為期兩年的捕撈作業。記者張議晨／攝影
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707今天啟航，將前往南太平洋海域展開為期兩年的捕撈作業。記者張議晨／攝影
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707為該集團以國際規範打造的新船，船員生活區較傳統船隻更大、更舒適。記者張議晨／攝影
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707為該集團以國際規範打造的新船，船員生活區較傳統船隻更大、更舒適。記者張議晨／攝影
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707為該集團以國際規範打造的新船，船員生活區較傳統船隻更大、更舒適。記者張議晨／攝影
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707為該集團以國際規範打造的新船，船員生活區較傳統船隻更大、更舒適。記者張議晨／攝影
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707為該集團以國際規範打造的新船，船員生活區較傳統船隻更大、更舒適。記者張議晨／攝影
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707為該集團以國際規範打造的新船，船員生活區較傳統船隻更大、更舒適。記者張議晨／攝影
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707今天啟航，將前往南太平洋海域展開為期兩年的捕撈作業，集團董事長黃一茂在漁船出港前，特別到場獻上祝福。記者張議晨／攝影
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707今天啟航，將前往南太平洋海域展開為期兩年的捕撈作業，集團董事長黃一茂在漁船出港前，特別到場獻上祝福。記者張議晨／攝影
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707為該集團以國際規範打造的新船，船員生活區較傳統船隻更大、更舒適。記者張議晨／攝影
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707為該集團以國際規範打造的新船，船員生活區較傳統船隻更大、更舒適。記者張議晨／攝影
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707今天啟航，將前往南太平洋海域展開為期兩年的捕撈作業。記者張議晨／攝影
華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707今天啟航，將前往南太平洋海域展開為期兩年的捕撈作業。記者張議晨／攝影

鮪魚 漁業署 造船

延伸閱讀

高雄8千坪親水公園「重現布魯樂谷」10月完工 大型滑水道已上梁

搶高雄眷村票 郝龍斌：黃復興是鐵衛隊不應該裁撤

高雄興達廠新燃氣機組辦公室傳憾事 1外包勞工陳屍

超質感平價民宿｜玩高雄這樣住CP值超級高！

相關新聞

和泰擬擴大引進美製車款 未來RAV4、CAMRY將轉美製

和泰車因應政府政策，針對美國車關稅出爐後，可能降低相關稅率，內部正研擬「擴大引進美製車款」，並向豐田（TOYOTA）提案...

高雄大型捕鮪船黃鰭滿儎707今出海 船員擁大空間喊GOOD

高雄華偉漁業集團打造全新「黃鰭滿儎707」，今上午10時45分許自旗津造船廠出港，將直達南太平洋海域展開為期2年的捕撈作...

GR 發展次品牌 喊設獨立店

TOYOTA積極發展GR性能車系，和泰車作為該集團亞洲主要合作夥伴，一年內大舉投入超過2億元推動賽車活動，已培養出穩定的...

豐田汽車會長豐田章男 來台挺賽車

日本豐田汽車（TOYOTA）會長豐田章男用行動愛台灣，今年內兩度來台出席集團主辦的賽車盛事，他昨（28）日罕見接受媒體採...

鋼市旺季生變 廠商度小月 中鋼將加強多元方案因應

大陸十一長假補庫需求先盛後衰，買氣低於市場預期，鋼鐵旺季恐後繼無力，考驗鋼廠應變能力。中鋼表示，將施以援手，加強多元方案...

鋼鐵上下游攜手共度難關

鋼市多變，面對可能的旺季不旺，產業龍頭中鋼明白「下游好、中鋼才會好」的道理，因此長期來默默協助客戶提升競爭力，在景氣好的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。