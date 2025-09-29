堰塞湖潰決風險未除 內政部祭出三招強化防災力

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部29日舉辦「馬太鞍堰塞湖防災對策—從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」。內政部提供
受到樺加沙颱風與連日降雨影響，花蓮馬太鞍堰塞湖一度蓄水量暴增，雖然目前已回落至610萬噸，僅剩原來的6.7%。不過，內政部表示，因地質條件不穩定，堰塞湖潰決仍具風險，政府持續進行監測、預警與備便措施，並召開研討會強化中長期治理規劃。

內政部29日在台大校友會館舉辦「馬太鞍堰塞湖防災對策—從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」，由李鴻源教授、游景雲教授帶領台大團隊，並邀集農業部、經濟部、國科會、花蓮縣政府及陽明交大、成功大學、中興大學等單位，共同研議科技防災方案。

劉世芳表示，馬太鞍堰塞湖因地震、豪雨與地質條件交互影響，潛藏潰決風險，因此研討會特別聚焦三大方向，一、科學研究與監測技術，透過水文、地震、水理與防災專業，分享堰塞湖溢流、震災潰壩及衝擊評估模型，建立更精準的風險分析。

二、中央與地方合作機制，檢視災害預警、通報與應變流程，提升協調與處置效率；三、社區參與與防災教育，強化居民撤離與收容安置機制，提升社區防災能力。

劉世芳強調，透過跨部會、跨專業合作，可逐步形成更完整的堰塞湖防護策略，未來內政部將持續整合各方資源，加強潛勢區域盤點與應變規劃，並透過實地演練、防災教育及公私協力，提升花蓮地區的防災韌性，守護居民生命財產安全。

內政部 劉世芳

