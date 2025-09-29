AI 應用落地引爆網路換代需求 現觀科有望受惠

隨著AI、機器人與AR眼鏡等相關應用逐漸問世，資料上雲的需求勢必會大幅增加，這將導致網路世代下一次的改朝換代，並帶來大量基地台的建置，定位解決方案供應商現觀科便有機會迎來一段高速成長期。

現觀科（6906）目前在全球市場已有三成以上的市占率，牢牢把持龍頭地位。而市占第二、第三競爭者，則採取了「賣硬體送定位服務」的硬體綁定商業模式，積極搶占市場份額，甚至讓東南亞客戶一度暫時終止與現觀科的合作，轉而採購較便宜的硬體。然而，當該客戶日後欲升級系統時，卻面臨高額報價，最終只能再度回頭選擇現觀科，凸顯公司聚焦專業與彈性報價的優勢。

在營運策略上，現觀科持續深化技術優勢，獨家室內定位技術逐步落地，並持續推動廣告推播應用，吸引大客戶採用。國際市場方面，今年現觀科首度成功打入知名電信商龍頭Vodafone，並與基地台龍頭大廠合作，拿下泰國專案；同時也與韓國的指標企業S公司展開技術合作會議，預計未來有機會進軍韓國市場，進一步鞏固全球布局。

展望未來，現觀科積極拓展業務內容，自主開發大型語言模型（LLM），打造AI Agent平台，協助客戶降低工程人力需求，為公司營運注入新動能。隨著多元應用場景逐步成熟，現觀科有望迎來爆發式成長，奠定其在國際定位服務產業的重要地位。