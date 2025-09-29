快訊

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

盧特尼克拋「美版矽盾」點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

立委協調衛福部 擴大災區流感及新冠公費疫苗施打

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

樺加沙風災水患過後，花蓮光復鄉目前正處於災後復原階段，當地環境衛生條件惡劣，病毒傳播風險升高。鑒於秋冬季節為流感與新冠病毒等呼吸道疾病的好發期，立委陳瑩積極協調衛生福利部，擴大公費疫苗接種對象。

陳瑩表示，自10月1日起，光復鄉全體居民、衛生所工作人員及參與救災人員均可接種公費流感及新冠疫苗，預計將惠及約1.2萬人。

馬太鞍溪堰塞湖溢流引發重大災情，導致光復鄉多處民宅與建物遭淹沒，連當地衛生所也難逃淹水影響，暫時無法正常運作。

陳瑩於災區與志工們合力清理衛生所內部淤泥與廢棄物，希望儘速恢復基本醫療功能，為即將展開的疫苗接種提供良好空間，確保災民能夠施打疫苗及醫療需求。

陳瑩表示，災後防疫與醫療工作相當重要，疫後感染風險更不能忽視。目前交通受限，醫療資源緊繃，若爆發群聚感染，將對救災與醫療體系造成更大壓力，所以必須超前部署，確保疫苗儘速到位、施打順利進行，守護光復鄉鄉親的健康。

她也呼籲，符合資格的民眾應依照地方衛生單位安排，儘早完成接種，共同降低疫情風險，加快災區重建步伐。

衛生所 流感

