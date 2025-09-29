奈良美智巡展吸近8萬人朝聖 文總預告12月嘉義接棒

日本當代藝術家奈良美智巡展「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」於28日圓滿落幕，展期短短93天創下近8萬人次觀展紀錄，成為話題熱點。主辦單位文化總會宣布，巡展的下一站將於今年12月移師有「畫都」美譽的嘉義，持續延伸台日之間的溫暖情誼。

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展不僅廣受大眾喜愛，許多藝人、KOL也慕名前往，讓承載島嶼礦業記憶的山城成為夏日旅遊焦點。

該展第四站選址位於瑞芳水湳洞半山腰的台電金水基地，今年6月底開展後便吸引廣大迴響，不僅呈現奈良美智為台灣繪畫的重要作品《朦朧潮濕的一天》，也帶來6件全新創作的繪畫、11件1980年代學生時期的素描，並延續前幾站的攝影與陶器等，共78件作品，為巡展至今規模最大的一站。

其中，繪畫作品《河畔女孩》更是藝術家於布展過程中，在金水基地現場正式完成的作品。

文總祕書長李厚慶表示，《朦朧潮濕的一天》蘊含奈良美智對台灣的深情，除了因為台灣的風景、人情、食物等帶給藝術家美好的感受，更因為台灣總是在日本有難時伸出援手，例如311東日本大地震與疫情期間，這也是奈良美智開始來台巡展的契機。

李厚慶說，對於文總而言，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」不只是一個藝術計畫，也希望能讓大眾看見背後台日友情的故事。

李厚慶指出，文總自2017年起便努力在國際社會上強化輸出、交流台灣文化特色，包含上個月在大阪吸引超過十萬人次的台日文化祭「TAIWAN PLUS 2025」，以及與連江縣政府共同主辦的「2025馬祖國際藝術島」。

李厚慶提到，非常感謝奈良美智的信任，以及各界對展覽的喜愛與支持，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」下一站將於今年12月落腳嘉義，期待開啟一段嶄新的旅程。