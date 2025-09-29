韓國瑜考察2025大阪世博 肯定 TW 館獲評第三名

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院韓國瑜院長率團赴大阪夢洲考察「2025年世界博覽會」。韓國瑜國會辦公室／提供
立法院韓國瑜院長率團赴大阪夢洲考察「2025年世界博覽會」。韓國瑜國會辦公室／提供

立法院韓國瑜院長於日本時間9月28日率領立法院跨黨派委員代表團一行11人，赴大阪夢洲考察「2025年世界博覽會」及出席「日本關西台商協會及世界華人工商婦女企管協會日本關西分會」聯合晚宴。

代表團一行抵達「世博」會場時，由經濟部國貿署劉威廉署長及中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳親自迎接，首站先至日本國家館參觀，由館長黑田紀幸（Kuroda Noriyuki）親自導覽。

日本國家館建築採圓形設計，大量使用日本杉，分為三大主題展區，充分體現兼重日式美學與生態循環哲學。館內最大亮點是將「世博」會場每日產生的垃圾轉化為生質氣，展現永續能源的未來藍圖，深獲代表團一致肯定與讚嘆。

隨後代表團分別前往考察「美國館」、「澳洲館」及「波蘭館」。美國館由「世博」美國政府William E. Grayson總代表親自接待，並向訪團展現美國科技、文化、旅遊、創新及先進太空計畫等領域之多元面貌，充分展現大國風範。

「澳洲館」及「波蘭館」則分別由Nancy Gordon總館長及波蘭眾議員暨國會友台小組核心成員Jacek Tomczak總館長親自接待，展現澳洲壯麗自然景觀及生態保育、波蘭AI科技與音樂、傳統文化巧妙結合等特色，令代表團一行彷彿身歷其境，充分體驗科技與自然、文化共生的多元創新樣貌。

隨後，黃志芳陪同代表團一行參觀本次考察的重點「TECH WORLD」館（下稱「TW」館），特別說明「TW」館每日平均入館參觀高達4,000人次，在全球逾180個展館評比中獲得第三名，並名列社群平台討論熱度前五名，引起廣泛關注及高度讚賞，國內外政要及各界貴賓慕名到訪，絡繹不絕。

「TW」館分三大主題展區，結合台灣尖端科技與新創思維，其中一大亮點包含透過560台互動裝置，搭配巨型圓柱體投影與炫麗燈光效果，讓觀眾對台灣瑰麗自然環境及生物多樣性有沉浸式體驗，各項感動人心之應用科技活潑呈現，令各國遊客印象深刻、流連忘返。

韓國瑜及代表團成員均高度肯定「TW」館工作團隊的用心籌備與付出，在世博如此重要的國際場域為台灣爭光，更讓台灣領先全球之傑出科技發揚光大，院長最後在貴賓留言簿親筆寫下「美麗台灣大大感動」等八字留作紀念。

韓國瑜一行在考察「世博」期間簡短受訪表示，欣聞我國「TW」館在世博180個展館中獲主辦單位評比為全球第三名，誠乃台灣之光。

韓國瑜期盼未來該展館能搬遷回台，讓全體國人也有機會親自體驗「TW」館的精妙之處，充分瞭解我國如何利用高科技，將自然生態、歷史人文、建築、藝術及未來生活完美結合的創意之作。

晚間，代表團一行應邀出席「台商會及世華」聯合晚宴，首先由「世華」中西美姬會長致歡迎詞說，非常榮幸設宴款待韓院長所率代表團，訪問團此次除拜會日本各界政要，展現國會外交的豐碩成果外，亦撥冗前來大阪考察「世博」並慰問僑界，給予在地僑胞莫大鼓勵。

中西美姬表示，僑胞永遠心繫台灣，將持續扮演台日友誼的橋梁，在經貿、政治、文化及觀光等層面深耕努力，也會大力支持國會外交，最後預祝訪團此行成果豐碩。

韓國瑜表示，考察世博收穫豐碩，尤其看到「TW」館在國際舞台上大放異彩，與有榮焉並深受感動。這些成果除要感謝台灣工作團隊所有同仁日以繼夜的努力外，也要感謝所有旅日僑胞的大力支持。

韓國瑜提到，台灣無論人口或土地面積皆不及他國，但內部卻展現出多元且強韌的生命力，大至執全球供應鏈牛耳的台積電，小至汽車零組件或螺絲釘，從傳統的中小企業到科技巨擘，台灣已孕育出無數的「隱形冠軍」，遍布世界各地的僑胞也各自領域闖出一片天，令人敬佩。

韓國瑜 世博 日本

