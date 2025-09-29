宏匯廣場引進41家新櫃 全台首發「小米之家」直營店亮相

宏匯廣場作為新北核心生活購物中心，第3季啟動開幕以來的最大規模改裝，且從26日起陸續迎來41家全新品牌新櫃登場，本波改裝鎖定現代家庭與上班族的日常需求，匯集科技生活、家電、生活藥妝及餐飲話題性品牌，呈現多元便利的全方位購物場域。

宏匯廣場表示，本波改裝引進眾多新北市獨家門市，進一步提升宏匯廣場的核心競爭力，其中最受矚目的無疑是全台首發「小米之家」直營店，提供最完整新穎的智慧生活配件與互動體驗區於一身，讓顧客親身體驗最新科技產品，而宏匯廣場憑藉穩健的3C科技商品陣容，躍身成為科技迷探索潮流生活的首選之地。此外，被譽為精品藝術館的「奎士咖啡」以及科技潮流選品新據點「創Q space」也將陸續亮相，為新北消費者帶來更豐富的購物與休閒體驗。

宏匯廣場於26日盛大迎來全台首發的「小米之家直營店」，店裝採用2025年度最新設計，空間氛圍更加舒適明亮，搭配寬廣的智慧商品展示桌，帶來前所未有的沉浸式體驗。現場不僅能完整體驗最新手機機種，還同步匯集智慧健康穿戴、影音劇院設備及多元小家電周邊，讓消費者能一站式體驗「科技生活的全貌」。

小米之家以「智慧生活全方位體驗中心」為定位，秉持「智能生活化與高性價比」的品牌特色，深受米粉族群的青睞，宏匯小米之家直營店，也擁有更完整的售後服務鏈，能更快速解決顧客產品上的問題在購物與使用過程中更加安心。此外，只有在直營店才能累積與使用的小米會員積分系統，更進一步提升購物體驗，為每一次消費帶來實質回饋，讓米粉們享有專屬的尊榮服務。

為歡慶「新北市百貨首間小米之家直營店」正式開幕，宏匯廣場小米之家祭出獨家開幕優惠與限時活動，邀請消費者親身體驗最新科技產品，同時享受多項驚喜好禮。