快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

宏匯廣場引進41家新櫃 全台首發「小米之家」直營店亮相

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
宏匯廣場引進41家新櫃，全台首發「小米之家」直營店亮相。宏匯廣場／提供
宏匯廣場引進41家新櫃，全台首發「小米之家」直營店亮相。宏匯廣場／提供

宏匯廣場作為新北核心生活購物中心，第3季啟動開幕以來的最大規模改裝，且從26日起陸續迎來41家全新品牌新櫃登場，本波改裝鎖定現代家庭與上班族的日常需求，匯集科技生活、家電、生活藥妝及餐飲話題性品牌，呈現多元便利的全方位購物場域。

宏匯廣場表示，本波改裝引進眾多新北市獨家門市，進一步提升宏匯廣場的核心競爭力，其中最受矚目的無疑是全台首發「小米之家」直營店，提供最完整新穎的智慧生活配件與互動體驗區於一身，讓顧客親身體驗最新科技產品，而宏匯廣場憑藉穩健的3C科技商品陣容，躍身成為科技迷探索潮流生活的首選之地。此外，被譽為精品藝術館的「奎士咖啡」以及科技潮流選品新據點「創Q space」也將陸續亮相，為新北消費者帶來更豐富的購物與休閒體驗。

宏匯廣場於26日盛大迎來全台首發的「小米之家直營店」，店裝採用2025年度最新設計，空間氛圍更加舒適明亮，搭配寬廣的智慧商品展示桌，帶來前所未有的沉浸式體驗。現場不僅能完整體驗最新手機機種，還同步匯集智慧健康穿戴、影音劇院設備及多元小家電周邊，讓消費者能一站式體驗「科技生活的全貌」。

小米之家以「智慧生活全方位體驗中心」為定位，秉持「智能生活化與高性價比」的品牌特色，深受米粉族群的青睞，宏匯小米之家直營店，也擁有更完整的售後服務鏈，能更快速解決顧客產品上的問題在購物與使用過程中更加安心。此外，只有在直營店才能累積與使用的小米會員積分系統，更進一步提升購物體驗，為每一次消費帶來實質回饋，讓米粉們享有專屬的尊榮服務。

為歡慶「新北市百貨首間小米之家直營店」正式開幕，宏匯廣場小米之家祭出獨家開幕優惠與限時活動，邀請消費者親身體驗最新科技產品，同時享受多項驚喜好禮。

小米 消費 商品

延伸閱讀

澎湖跳島101K自行車追風 近700選手飽覽風光嚐美食

新竹米粉世家爭產！丈夫猝逝婆婆轉賣廠地 媳婦求償敗訴

「8號出口」超高還原如沉浸式體驗！網讚「最成功遊戲改編電影之一」

《雲在兩千米》威尼斯影展奪冠 超乎想像的沉浸式體驗

相關新聞

和泰擬擴大引進美製車款 未來RAV4、CAMRY將轉美製

和泰車因應政府政策，針對美國車關稅出爐後，可能降低相關稅率，內部正研擬「擴大引進美製車款」，並向豐田（TOYOTA）提案...

GR 發展次品牌 喊設獨立店

TOYOTA積極發展GR性能車系，和泰車作為該集團亞洲主要合作夥伴，一年內大舉投入超過2億元推動賽車活動，已培養出穩定的...

豐田汽車會長豐田章男 來台挺賽車

日本豐田汽車（TOYOTA）會長豐田章男用行動愛台灣，今年內兩度來台出席集團主辦的賽車盛事，他昨（28）日罕見接受媒體採...

鋼市旺季生變 廠商度小月 中鋼將加強多元方案因應

大陸十一長假補庫需求先盛後衰，買氣低於市場預期，鋼鐵旺季恐後繼無力，考驗鋼廠應變能力。中鋼表示，將施以援手，加強多元方案...

鋼鐵上下游攜手共度難關

鋼市多變，面對可能的旺季不旺，產業龍頭中鋼明白「下游好、中鋼才會好」的道理，因此長期來默默協助客戶提升競爭力，在景氣好的...

印度台灣形象展 商機23億

印度台灣形象27日在新德里圓滿落幕，該展由貿協董事長黃志芳領軍，帶領逾百家台灣企業前往印度新德里參展，概估此次大展商機達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。