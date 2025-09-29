亞洲第四家！亞洲水泥以 SBTi 1.5°C 策略領航 驅動價值鏈減碳

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
亞泥將減碳責任延伸至全價值鏈，實踐對永續發展的承諾。亞泥／提供
亞洲水泥再創減碳里程碑，正式通過國際科學基礎目標倡議組織（Science Based Targets initiative, SBTi）最嚴格的1.5°C近程減碳目標審查，涵蓋範疇1至範疇3，成為亞洲第四家達標的水泥企業，展現企業將減碳責任從生產端擴展至完整價值鏈的決心。

亞泥指出，公司在2024年即提前完成原訂2025年的減碳目標，展現持續精進的行動力。此次設定的目標以2021年為基準年，承諾至2030年每噸水泥膠結材料的範疇1與範疇2溫室氣體排放強度將減少22.9%；針對價值鏈層面的投資所產生的範疇3溫室氣體「絕對排放量」則設定減少25%，使資本配置與減碳成果緊密連結。目標範圍更明確涵蓋「土地相關排放」與「生物能源原料產生的清除量」，確保碳管理邊界與國際標準一致。

在低碳轉型上，亞泥持續以創新領航，不僅成為台灣首家完成全品項碳足跡查證的水泥企業，更在低碳水泥領域創下新標竿，將減碳徹底落實於日常營運與市場方案。同時，公司也結合循環經濟思維，攜手產業及地方政府，將各類廢棄物轉化為替代原料與燃料，讓資源獲得再利用，不僅有效減少碳排放，也兼顧環境保護與經濟效益，展現永續發展的決心。

這些努力也獲外界高度肯定，近期陸續榮獲多項殊榮，包括台灣循環經濟學會「績優企業獎」、台灣永續行動獎兩項金獎，以及環境部「環境保護專業二等獎章」（由花蓮廠首席副廠長陳志賢獲頒），分別肯定亞泥在資源循環、低碳技術與教育推廣上的創新成果。

為了確保減碳承諾能真正落實，公司建立自上而下的治理機制，由董事會委任總經理負責監督並管理「淨零排放小組」，按季檢視進度，並將減碳績效納入高階主管及員工的年度考核，推動全員參與。亞泥也強調，邁向淨零是一條漫長而艱難的路，唯有攜手價值鏈共同努力，才能推動產業轉型，把永續成果轉化為企業的長期競爭力。

減碳 亞泥

