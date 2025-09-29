亞東預拌 榮獲 APEA 亞太企業獎雙重殊榮

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
亞泥子公司亞東預拌近日榮獲APEA亞太企業獎之「卓越企業獎」及「卓越企業管理獎」兩項大獎，由亞東預拌總經理金崇仁領獎，此一殊榮不僅彰顯亞東預拌在卓越經營管理的持續深耕，更體現其在永續經營、數位創新與產業技術上的領導地位。亞泥／提供
亞泥（1102）子公司亞東預拌近日榮獲APEA亞太企業獎之「卓越企業獎」及「卓越企業管理獎」兩項大獎。此一殊榮不僅彰顯亞東預拌在卓越經營管理的持續深耕，更體現其在永續經營、數位創新與產業技術上的領導地位。

亞東預拌率先為台灣預拌混凝土業出版首冊ESG報告書，全面揭露經營管理、節能減碳、資源循環及社會共榮上的努力，展現企業永續決心。憑藉系統性的行動與具體成果，ESG報告書榮獲TCSA台灣企業永續獎金獎，專業評審對其在公司治理、社會影響力與環境責任等面向予以高度肯定。

為落實低碳營運，亞東預拌積極導入智慧工廠與製程自動化，並應用再生材料、綠色膠結材與低碳混凝土技術，逐步推動將傳統產業邁向循環經濟及智能產業。同時，公司繼取得「營建材料碳匯檢測方法與設備」專利之後，近期又取得「利用流動混凝土下腳料進行固碳」專利，將回收餘料富含氫氧化鈣的未水化水泥材料作為固碳媒介，可固封二氧化碳於砂石分篩細顆粒，為未來「碳中和」開啟了契機，也成為此次獲獎的亮點。

亞東預拌總經理金崇仁於典禮上領獎時致辭指出，亞東預拌為遠東集團旗下，由亞洲水泥組成的專業混凝土團隊，長期推動TQM全面品質管理，並持續強化「技術、永續、數位」三軸轉型，由於品質及技術達到ACI214的「Excellent」最高等級，深獲顧客的高度信賴。

近年來，台灣地區200公尺以上的摩天大樓建築中，超過八成均採用亞東預拌所提供的高性能混凝土，足見其在高抗震高強度建築與關鍵工程領域的領導地位。金崇仁同時勉勵團隊，這份榮耀來自每一位同仁的努力、專業與堅持，勿忘初心，亞東預拌將繼續努力持續以「全體參與，團隊共榮」的精神創造無限可能，促進產業升級。

