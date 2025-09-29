買3房有多難？新竹每月房貸要6萬、台北要兩倍薪水

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
七大都會區3房大樓住宅房價。資料來源／永慶房屋
近年房價快速上漲，在購屋總價的考量之下，預售建案大多推出2房格局以內小坪數產品，壓低總價來滿足購屋民眾需求，然而多數購屋民眾理想的房子仍是3房格局。

永慶房產集團彙整近一年七大都會區3房格局中古大樓交易資訊，若要在台北市購買3房大樓，中位數總價需要3,652萬元，新竹縣中位數總價也要2,300萬元，對購屋民眾來說負擔相當重。

其他縣市，新北約1,800萬，桃園市、台中市約1,300萬、僅台南市與高雄市3房大樓中位數總價落在1千萬元出頭。

若根據以勞工保險局統計縣市平均投保薪資計算七都房貸負擔，以貸款7成、繳款年限30年、利率以2025年7月五大銀行房貸放款利率2.303%，本利平均攤還試算。

七大都會區中，台北市、新北市以及新竹縣購買3房格局大樓住宅，每月房貸金額會超過平均月薪，其中北市3房大樓平均房貸9.8萬元，房貸月薪比達181%，也就是每月房貸應繳金額，是每月平均薪資的1.8倍，幾乎要兩份薪水。

鄰近的新北市3房大樓中位數總價1,831萬元，平均每月房貸4.9萬元，房貸月薪比高達112%。

新竹縣部分，3房住宅大樓中位數總價達2,360萬元，每月達6.3萬元，房貸月薪比也達108%

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市作為台灣的政經中心，除了高資產、高所得購屋族群較有能力負擔外，一般受薪階級買房仍是大不易。而雙北市的高房價現象，也是雙北地區近年「小宅化」、「脫北潮」盛行的重要原因。

至於新竹，新竹科學園區是新竹縣市重要的經濟支柱，高薪產業群聚，平均月薪排名領先全台，但新竹縣市房市住宅供給有限，近幾年房價推升已追上新北市。

新竹縣、新竹市3房房貸負擔比分別為108%與63%，看得出不少在新竹市就業的高所得族群選擇在鄰近的新竹縣購屋，購買面積也較大些。其中新竹市因高科技產業支撐薪資結構，使得購屋壓力遠低於北部其他都會區。

七大都會區3房大樓住宅中位數總價中，以台南市與高雄市最親民，中位數總價為1,088萬元與1,167萬元。

陳金萍分析，受到南部科學園區與台積電設廠議題帶動，科技產業就業機會增加，近年台南、高雄房價呈現明顯上漲，近一年3房住宅大樓總價帶平均落在1,000萬至1,200萬元之間。

以貸款七成、30年本利攤還計算，每月繳款金額大約3萬上下，房貸負擔大約是平均月薪的72.2%與75.6%，是所有都會區中相對「較能負擔」的區域。

永慶統計近一年七大都會區3房住宅房價中位數，台北3房房價高達3,652萬元。房市示意圖／永慶房屋提供
