關稅若降 和泰車擬擴大引進美規車

和泰車因應政府政策，針對美國車關稅出爐後，可能降低相關稅率，內部正研擬「擴大引進美系車款」，並向豐田（TOYOTA）提案。若全案底定，未來進口的RAV4與CAMRY兩款車將從日本生產轉由「美國製造」。

此外，和泰車計畫在貨物稅減徵細則出爐及美國車進口關稅政策確認後，進一步調整旗下產品的銷售結構，擴大兩千ＣＣ以下車款比重，其中，YARIS可能爭取首度從日本進口，主打「進口車、國產價」的搶市策略。

總統日前公告貨物稅條例修正案，財政部官員指出，民眾如果汰換登記滿一年且出廠滿十年的舊汽車，換購新車可退稅五萬元；此外，民眾換購排氣量兩千ＣＣ以下的小客車，完成新領牌照登記後，將加碼退稅五萬元，合計退稅十萬元。

面對政府今年對車輛貨物稅與對美汽車關稅的重大變化，和泰車宣示，將有上述等重大策略應對。不過，和泰車也說，相關計畫必須等待政府政策明確後，才會向原廠提出。

和泰車總經理蘇純興昨說，在貨物稅減徵的政策出來後，九月買氣增溫，但因相關申辦細節還沒出來，初估九月車市規模在三萬台上下，預期細節出來後，消費者的購車動作將進一步加快。在貨物稅減徵的政策優惠下，國產平價車款的銷售量可望增加，第四季的整體表現相當樂觀。

此外，政府目前釋出美國製造汽車的進口關稅將降為零，和泰車也將待政府正式宣布關稅政策之後，依據政府的相關細節將原廠爭取更多車款從美國進口，以有效降低進口成本，提高競爭力。目前規畫將旗下兩款熱門的車款RAV4和CAMRY，由日本進口轉為美國製造，其中，RAV4為台灣進口車的銷售冠軍。

對於上述重大策略方向，和泰集團表示，這樣的規畫主要是因應市場與政策走向。但實際上仍要看TOYOTA的整體評估，考量各地的產能、生產成本等因素，終究還是要以豐田、和泰最大利益為考量。