印度台灣形象展 商機23億

印度台灣形象27日在新德里圓滿落幕，該展由貿協董事長黃志芳領軍，帶領逾百家台灣企業前往印度新德里參展，概估此次大展商機達7,700萬美元（逾新台幣23億元），參觀人次達1.3萬。

貿協表示，台灣形象展第八度在印度舉行，並且舉行周邊研討會及相關活動，在此機緣下，貿協積極推動台日聯手搶攻印度商機新藍海，邀請日本大型商社-住友商事、丸紅株式會社及豐田通商分享印度市場經營策略與趨勢，成為此次大展的一大亮點。

印度台灣形象展自9月25日開展、27日閉幕，一連展出三天，由107家台灣企業共同展出，同時為展出地點的印度新德里Bharat Mandapam展覽館，點亮台灣之光。

外貿協會董事長黃志芳指出，此次印度台灣形象展吸引高達107家台灣企業共襄盛舉，參展的上市櫃指標企業數量創下歷屆新高，包括鴻海（2317）、台達電、廣積、研華、立端、精聯、群聯、上銀、南六等知名集團。受全球地緣政治影響和非紅供應鏈因素，印度積極發展無人機和航太產業，台灣無人機供應鏈可積極切入印度市場。

此次，「台日聯手搶攻印度商機新藍海」交流會議共吸引九家參展廠商與三大商社進行交流，業者產業涵蓋工業自動化、通訊網路、化工材料、環境永續、智慧醫療、生醫創新及食品生活用品。

黃志芳進一步指出，近八年來，台印雙邊貿易額已翻倍成長，2024年更創下歷年新高，達到逾106億美元。他並指出，半導體為台印合作的重要方向，印度商業巨擘塔塔集團（Tata Group）已與台灣半導體業者展開合作。