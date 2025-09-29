豐田汽車會長豐田章男 來台挺賽車

日本豐田汽車（TOYOTA）會長豐田章男用行動愛台灣，今年內兩度來台出席集團主辦的賽車盛事，他昨（28）日罕見接受媒體採訪時更盛讚台灣的賽車文化。他樂觀「台灣賽車文化將會愈來愈蓬勃發展。」而他來台灣也是因為市場是「朝人多的地方走」。

TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025統規賽最終站昨日在台中麗寶賽車場正式落幕。豐田章男昨表示，台灣賽車運動近年愈見蓬勃，豐田合作夥伴和泰汽車自GR Garage成立後，已舉辦三場Corolla Cup統規賽。

豐田章男認為，未來透過賽車運動與文化的推廣，台日車手攜手挑戰國際賽事，也不是不可能。他鼓勵台灣車手與日本頂尖團隊車手合作，一同「向未來更大的世界挑戰」。

特別的是，豐田章男昨天再度表演他的拿手絕活「甩尾」，昨天更是載著和泰車（2207）董事長黃南光一起甩，黃南光笑說，這可能是他第一次也是唯一的甩尾體驗。