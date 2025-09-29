聽新聞
0:00 / 0:00

鋼鐵上下游攜手共度難關

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼市多變，面對可能的旺季不旺，產業龍頭中鋼（2002）明白「下游好、中鋼才會好」的道理，因此長期來默默協助客戶提升競爭力，在景氣好的時候攜手搶市，市場低迷時共體時艱，各項做法確實幫了用戶很多忙，展現龍頭鋼廠的高度。

中鋼專家表示，產業上下游要相向而行，才能創造效益。客戶最在乎的是盤價，考量情勢變化，中鋼能力所及範圍內，一定協助用戶有效接單。

最深刻的例子，是疫情期間全球鋼市需求急凍，中鋼毅然協助客戶，主動調降盤價、放寬付款條件，甚至允許客戶分批提貨，幫助下游客戶降低庫存壓力、維持資金流共度難關。這類似的做法，會因應時勢而有所調整，不過，大宗旨不變，關鍵在於協助下游客戶度過低潮，產業能夠一起好。

中鋼 疫情 壓力

延伸閱讀

中鋼高雄煉焦爐管線排燒冒煙 消防出動27人搶救1.5小時控制

中鋼徵師級新人 月薪4.4萬元

中鋼8月營收年減16%

外資上周買超484億元 狂買這併購題材並大賣中鋼

相關新聞

和泰擬擴大引進美製車款 未來RAV4、CAMRY將轉美製

和泰車因應政府政策，針對美國車關稅出爐後，可能降低相關稅率，內部正研擬「擴大引進美製車款」，並向豐田（TOYOTA）提案...

GR 發展次品牌 喊設獨立店

TOYOTA積極發展GR性能車系，和泰車作為該集團亞洲主要合作夥伴，一年內大舉投入超過2億元推動賽車活動，已培養出穩定的...

豐田汽車會長豐田章男 來台挺賽車

日本豐田汽車（TOYOTA）會長豐田章男用行動愛台灣，今年內兩度來台出席集團主辦的賽車盛事，他昨（28）日罕見接受媒體採...

鋼市旺季生變 廠商度小月 中鋼將加強多元方案因應

大陸十一長假補庫需求先盛後衰，買氣低於市場預期，鋼鐵旺季恐後繼無力，考驗鋼廠應變能力。中鋼表示，將施以援手，加強多元方案...

鋼鐵上下游攜手共度難關

鋼市多變，面對可能的旺季不旺，產業龍頭中鋼明白「下游好、中鋼才會好」的道理，因此長期來默默協助客戶提升競爭力，在景氣好的...

印度台灣形象展 商機23億

印度台灣形象27日在新德里圓滿落幕，該展由貿協董事長黃志芳領軍，帶領逾百家台灣企業前往印度新德里參展，概估此次大展商機達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。