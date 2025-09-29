聽新聞
0:00 / 0:00
鋼鐵上下游攜手共度難關
鋼市多變，面對可能的旺季不旺，產業龍頭中鋼（2002）明白「下游好、中鋼才會好」的道理，因此長期來默默協助客戶提升競爭力，在景氣好的時候攜手搶市，市場低迷時共體時艱，各項做法確實幫了用戶很多忙，展現龍頭鋼廠的高度。
中鋼專家表示，產業上下游要相向而行，才能創造效益。客戶最在乎的是盤價，考量情勢變化，中鋼能力所及範圍內，一定協助用戶有效接單。
最深刻的例子，是疫情期間全球鋼市需求急凍，中鋼毅然協助客戶，主動調降盤價、放寬付款條件，甚至允許客戶分批提貨，幫助下游客戶降低庫存壓力、維持資金流共度難關。這類似的做法，會因應時勢而有所調整，不過，大宗旨不變，關鍵在於協助下游客戶度過低潮，產業能夠一起好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言