鋼鐵上下游攜手共度難關

鋼市多變，面對可能的旺季不旺，產業龍頭中鋼（2002）明白「下游好、中鋼才會好」的道理，因此長期來默默協助客戶提升競爭力，在景氣好的時候攜手搶市，市場低迷時共體時艱，各項做法確實幫了用戶很多忙，展現龍頭鋼廠的高度。

中鋼專家表示，產業上下游要相向而行，才能創造效益。客戶最在乎的是盤價，考量情勢變化，中鋼能力所及範圍內，一定協助用戶有效接單。

最深刻的例子，是疫情期間全球鋼市需求急凍，中鋼毅然協助客戶，主動調降盤價、放寬付款條件，甚至允許客戶分批提貨，幫助下游客戶降低庫存壓力、維持資金流共度難關。這類似的做法，會因應時勢而有所調整，不過，大宗旨不變，關鍵在於協助下游客戶度過低潮，產業能夠一起好。