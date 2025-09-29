鋼市旺季生變 廠商度小月 中鋼將加強多元方案因應

大陸十一長假補庫需求先盛後衰，買氣低於市場預期，鋼鐵旺季恐後繼無力，考驗鋼廠應變能力。中鋼（2002）表示，將施以援手，加強多元方案，以提升下游競爭力，上下游協作「一起度小月」。

業內指出，中國大陸為滿足9月3日大閱兵需求，華北重點鋼廠配合限產、停產，市場供給驟減，為鋼價提出強力支撐，但後續終端需求乏力，各類鋼材買氣低於市場對旺季的普遍預期。

另一方面，大陸鋼鐵社會庫存快速累積，存貨與銷售比重維持在往年同期的高位，總庫存去化速度延後，導致鋼廠利潤加速壓縮，基本面改善動力仍顯不足。

中鋼表示，所謂「加強多元方案」，除了最基本的盤價多元方案降低客戶用鋼成本外，也將協同下游客戶開發鋼品、放寬付款條件、分批提貨等彈性作法，大家一起共度難關。

上市鋼廠主管說，前波的小陽春令市場一度認為今年「金九銀十」有機會實現，尤其大陸年度十一國慶長假前通常有補庫提貨潮，這些目前來看都顯得鈍化，理想與現實有落差。

中鋼專家指出，可以肯定的是，長達八天的大陸國慶日後，鋼廠集中復工會創造一輪需求集中釋放，有機會拉出一波反彈潮，需要關注的是，節後復工是否造成產量快速增長，又進到削價競爭。

中鋼專家表示，大陸官方已經設定鋼鐵產業明確方向，強調未來二年「穩增長、防內捲」核心理念，若政策落地，鋼鐵產業將出現結構性改善，尤其「產能產量精準調控」和「鋼鐵企業分級分類管理」措施，除了嚴禁新增產能外，可引導資源要素向優勢企業集中，進一步優勝劣汰。

中鋼專家說，大陸新政策落地，對市場的意義不僅是「限制供給」，更是結構性轉型，工信部的新規劃讓市場進入更具秩序的競爭格局，透過嚴格管控產量，優質鋼廠受惠價格有望獲得支撐。

法人認為，短期內鋼市將呈現「供應收縮、需求穩定」的局面，價格中樞有望上移。中期而言，隨著設備更新與低碳轉型加速推進，亞洲鋼鐵產業將進入新一輪結構升級。

中鋼專家指出，密切關注市場動態，了解中下游面臨的機遇與挑戰，中鋼站在上游鐵源供應廠的角色，將持續提供多元方案，協助中下游客戶接單，大家都在一條船上，共創雙贏。



延伸閱讀

鋼鐵上下游攜手共度難關