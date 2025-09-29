GR 發展次品牌 喊設獨立店

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

TOYOTA積極發展GR性能車系，和泰車作為該集團亞洲主要合作夥伴，一年內大舉投入超過2億元推動賽車活動，已培養出穩定的客層。

和泰總座蘇純興昨（28）日表示，未來TOYOTA GR可望發展成「次品牌」，更不排除在台開設「獨立店」據點。

蘇純興分析，「GR Garage 林口旗艦館」今年3月底正式開幕，GR Garage成功吸引許多台灣車迷熱烈關注與造訪，短短不到六個月之內，累積參訪人次已經突破1萬人，成為台灣汽車產業與賽車文化新指標性新據。

蘇純興指出，因為GR車款受到矚目，經銷商發現GR議題發酵，也大舉吸引許多原本和泰車「從未接觸到的客層」，不僅有助於新車銷售，也讓整體量能擴大，甚至已經有多家中南部經銷商嗅到商機，向和泰車（2207）提出希望「能在南台灣開出GR專賣店」的請求，而這個想法，和泰車也積極研擬中。

