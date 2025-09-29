和泰擬擴大引進美製車款 未來RAV4、CAMRY將轉美製

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
目前，規劃將旗下兩款熱門的車款RAV4和CAMRY，由日本進口轉為美國製造。圖／和泰車提供
目前，規劃將旗下兩款熱門的車款RAV4和CAMRY，由日本進口轉為美國製造。圖／和泰車提供

和泰車因應政府政策，針對美國關稅出爐後，可能降低相關稅率，內部正研擬「擴大引進美製車款」，並向豐田（TOYOTA）提案。若全案底定，未來進口的RAV4與CAMRY兩款車將從日本生產轉由「美國製造」。

此外，和泰車（2207）計畫在貨物稅減徵細則出爐及美國車進口關稅政策確認後，進一步調整旗下產品的銷售結構，擴大2,000cc以下車款比重，其中，YARIS可能爭取首度從日本進口，主打「進口車、國產價」的搶市策略。

TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025統規賽昨（28）日舉行，由TOYOTA會展豐田章男帶領賽車隊伍出征。據悉，該活動中引爆上千人爭睹，和泰車高層包括董事長黃南光、總經理蘇純興均全程與會，並在會後釋出車市展望與後續策略。

面對台灣政府今年對車輛貨物稅與對美汽車關稅的重大變化，和泰車昨日也宣示，將有上述等重大策略應對。不過和泰車表示，相關計畫必須等待政府政策明確後，才會向原廠提出。

和泰車總經理蘇純興昨日表示，在貨物稅減徵的政策出來之後，9月的買氣明顯增溫，但因相關申辦細節還沒出來，初估9月車市規模還是在3萬台上下，預期相關細節出來之後，消費者的購車動作將進一步加快。在貨物稅減徵的政策優惠下，國產平價車款的銷售量可望增加，第4季的整體表現相當樂觀。

此外，政府目前釋出美國製造汽車的進口關稅將降為零，和泰車也將待政府正式宣布關稅政策之後，依據政府的相關細節將原廠爭取更多車款從美國進口，以有效降低進口成本，提高競爭力。

目前，規劃將旗下兩款熱門的車款RAV4和CAMRY，由日本進口轉為美國製造，其中，RAV4為台灣進口車的銷售冠軍。同時因應貨物稅減徵的優惠，和泰車也擬調整旗下產品銷售結構，規劃擴大2,000cc以下的車款比重，並擬由長期受到台灣車主喜愛的YARIS打頭陣，未來台灣將可望買到從日本進口的YARIS，且售價將壓在70萬元以下，以擴大搶攻平價車市場。

對於上述重大策略方向，和泰集團表示，這樣的規劃主要是因應市場與政策的走向。但實際上仍要看TOYOTA的整體評估，考量各地的產能、生產成本等因素，終究還是要以豐田、和泰最大利益為考量。

