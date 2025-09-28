點子農場／設計自己人生的House View

我一直對金融業的運作感興趣，好奇這樣看來極度理性的行業是如何決策與行動。世界上這麼多銀行，有沒有一種看待和分析資本的共同原則？這些原則能否引用轉化成面對人生的借鏡？

把這樣的好奇請教了銀行業的資深經理人朋友，他告訴我，我所說的應該是House View。

在金融產業，House View是一種銀行或財富管理機構對未來市場的總體判斷與資產配置策略。這份觀點，不是某個分析師的個人意見，而是全機構共同產出的共識性意見。它通常會針對全球經濟走勢、區域市場趨勢、各類資產（股票、債券、外匯、商品）表現做出預測，進而形成建議的資產配置比例。

為什麼House View重要？因為這不只是觀點，而是一種策略指引。它幫助理財顧問對數萬客戶提供一致建議，也幫助內部資產配置部門擬定投資行動。它是銀行的「人生計畫表」，也可以說是機構版的「總體策略座標」。

更重要的是，House View會定期更新。世界在變，策略也該變，House View是一份活文件，並非一次性決策，而是持續觀測後的「智慧校正」。

為什麼這套方法可以借用到人生？

人生其實也就像一個投資組合。職涯、家庭、健康、學習、創作、人際關係等，這些全都是不同的「資產類別」。只是我們從未用總體觀點來檢視它們之間的配置，也缺少一個能夠幫助我們定期更新、持續調整的「人生House View」。

這也讓我聯想到，為什麼很多人會陷入「太晚發現」、「來不及轉彎」的人生窘境。因為我們的人生決策過程，太依賴直覺與情緒，太缺乏結構與邏輯。而House View，正好提供了一種可借用的思考架構。

這位銀行經理人朋友後來真的發展了一份自己的人生House View。

他大致用六個部分來觀看人生：

一、人生宏觀願景：對自己未來三年、五年、甚至十年的人生整體想像與核心目標。類似於企業的長期策略，幫助對齊價值觀與人生方向。

二、當前情勢盤點：目前生活狀態的全面檢視，包括職涯、財務、健康、關係、情緒等，了解自己站在什麼位置、手上擁有哪些資源與限制。

三、重要議題與趨勢：辨認人生當下最關鍵的課題（如轉職、升學、家庭變動），以及外在環境的長期趨勢（如AI興起、產業變化）對自己可能造成的影響。

四、策略選項：針對自己面對的議題，列出多種可行的發展路徑與行動方案，就像擬定不同投資策略，進一步挑選最適合當下條件的方向。

五、資源配置：如何分配自己的時間、金錢、精力、社交能量，支持人生的策略執行。這是將抽象願景轉化為可行行動的關鍵步驟。

六、檢討機制：就像金融機構會定期檢視House View，人生策略也需要每季或每年重新盤點與修正，確保目標與行動保持一致。

「我以前覺得人生是一條直路，走下去就好了。但House View讓我開始像管理資產一樣，管理我自己的時間、選擇與資源。」他說。

這位朋友對人生的系統思維，也讓我開始思考和自省。

金融的世界從來不會浪費機會與資源，每個人也不應該浪費自己的人生資本。從銀行的House View到人生設計，每個人都應該對自己人生提出總體策略觀點。