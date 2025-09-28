經濟選書／導入數位孿生 打造AI大未來

在新一輪美中關稅戰下，一切充滿不確定性。以日本來說，川普先是在2025年4月2日宣布要徵收24％關稅，經過兩個多月的協商，由於日本堅不退讓，關稅微升至25％，後來又降到15％，好不容易才拍板定案；歐盟亦經歷30％到15％關稅調整。策略如此反反覆覆、難以預測，成為企業經營最大的挑戰。

目前來看，唯一能確定的是，在美國極力想要去除「中國＋N」供應鏈的情況下，台灣從中國製造轉為美國製造勢在必行，「台灣＋N」供應鏈的動態調整能力，將成為重中之重。

在此情形下，「智慧製造」可謂空前重要，一旦台廠具備這項能力，效益將不只是在美國落地，更會提高全球生產的彈性，達成做「世界的台灣」的目標。

智慧製造為什麼如此重要？首先，台灣企業長期缺乏競爭力的主因，便是自動化程度不足。以供應鏈管理為例，整個供應鏈就是一個小小世界，裡頭有產品良率、生產效率等製造現場數據，還有訂單狀態、庫存量、交貨時間等各種資訊。傳統上，與供應商溝通、協調主要依賴人工作業，容易導致資訊傳遞不即時、溝通效率低下、數據經常出錯，甚至延誤生產、斷鏈等困境。

如果AI導入管理，升級成智慧製造，供應鏈就不再是各自獨立的環節，而是緊密相連的資料生態系，能藉由管理和預測，讓數據在供應鏈中順暢流動、分享，大幅提升企業競爭力。

其次，AI能為半導體產業注入轉型能量，帶動創新。過去幾十年來，半導體的議題並非緊扣AI，但近來隨著生成式AI的需求擴大，從AI晶片、伺服器、資料中心到邊緣AI的快速發展，都讓半導體的成長項目圍繞著AI改變。

人們說，21世紀的石油是數據，現在可說，半導體等同於未來石油。原因是，有人認為Nvidia的產品賣得太貴，導致AI產業無法規模化，畢竟很多應用是買不到GPU就無法擴展。AI模型的訓練、推論太耗算力，因此AI要想規模化，有賴於半導體技術與設備持續突破、壓低成本。

反過來看，在半導體協助AI規模化前，AI可以先挹注半導體產業轉型的能量。半導體的生產製程、能源和供應鏈管理，以及IC設計自動化軟體的升級，很大部分都能靠AI降低難度與成本，加速半導體產業的發展。

再者，對於「海外生產、在台研發」的「台灣＋N」目標，如果將AI、數位孿生技術（digital twin）應用在「海外生產」，也就是工廠整體設計在台灣做完，用AI模擬後，再到海外蓋出一座一樣的工廠，不僅能加快落地海外的速度，還能將一定程度的研發能量，留在台灣。

導入數位孿生技術，近似於餐廳中央工廠的概念，主要原料都來自同一個地方就不會有問題。假如某企業在美國導入智慧製造，有效運用AI、機器人，可以避免當地匱乏且成本高昂的人力問題；善用數位孿生、自動化等技術，方便台灣的研發遠端控制，讓美國廠能以最快速度、最低成本落地。這會是決定各家業者競爭力的關鍵。

最後，若台灣本地的工廠升級成智慧製造，同樣能解決五缺中的缺工問題，讓產業結構更符合未來高齡化、少子化的趨勢。（摘自《台灣AI大未來》，商業周刊出版）