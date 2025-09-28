兩岸靚人物／大陸智駕供應商 Momenta 執行長曹旭東 數據驅動 做大智駕商機

三大豪車品牌BBA（指賓士、BMW與奧迪）為守住大陸市場紛紛裝上「中國腦」，他們的選擇是大陸智駕供應商Momenta，堪稱大陸智駕「黑馬」。而Momenta的市場拓展與CEO曹旭東「數據驅動」的智駕技術商業化戰略有關，雖然初創速度慢，但在電動車銷量爆發時，反能迅速取得智能化市場先機。

豪車登陸 裝上中國腦

華商韜略報導，Momenta在截至去年10月以60%市占率在大陸城區導航輔助駕駛 （NOA） 第三方智駕供應商市場上排名第一。而全球20多家車廠都是Momenta客戶，幾乎涵蓋所有重量級廠商。

曹旭東畢業於清華大學，讀到博後又選擇離開學校，跨專業去微軟亞研院研究AI；他在2014年加入當年剛成立的AI明星公司商湯；創立Momenta前，他已做到商湯研發總監，隨後他於2016年創立了Momenta。

回顧自駕發展歷程，首批自動駕駛公司普遍錨定Google的Waymo，做Robotaxi（無人出租車），所以給車裝上激光雷達、進行路測，收集數據，且由此直接產生全無人駕駛方案，並希冀顛覆整個汽車行業。

然而，曹旭東的做法是，一邊給汽車公司做有限的智能駕駛功能，拿到「1,000億公里的實際路測數據」，一邊用這些數據反饋幫助研發全無人駕駛。換言之，是通過讓數據自己學習，用方法「量產」自動駕駛。

這種策略成為曹旭東爭取融資特色，他早期受訪反覆提及的關鍵詞便是「數據驅動」：想辦法用深度學習等主要依賴數據的方法做智駕系統，認為這才是無人駕駛的最優解。因為原本智駕系統需要用編程寫大量規則，無法直接從駕駛數據中學習怎麼開車。

當一批Robotaxi公司比拚測試區域大小、路測車數量和愈來愈少的接管次數時，曹旭東量產加上數據驅動的非主流路線讓其發展走的其他品牌慢，也沒有太多能立即展示的內容。但事後證明，緩行的Momenta在商業化路徑是成功的。

交付快速 成車市亮點

2020年是電動車銷售爆發年，更多車企將高階智駕視為必然方向，這有利於做量產的供應商如Momenta找到客戶。這時行業評價智駕公司的主要指標成了車企客戶數量、車型訂單數量、已交付產品的口碑。此時華為車BU、大疆車載、商湯絕影等大公司都成為Momenta的對手。

曹旭東堅持其路線，在2020年已開始預研深度學習的決策模塊，在2022年底量產用深度學習做決策的高速NOA，他們後來又把視覺模型和決策模型整合，成為中國第一批量產端到端方案的公司。這讓Momenta能快速進行交付，有智駕測評人士表示，Momenta強在多平台適配能力，可以同步兼容多種硬體平台，快速部署、快速迭代。交付效率高又快成為大陸車市價格戰、內捲下的亮點。

這些過程被總結為Momenta的「一個飛輪兩條腿」戰略：依靠首創的數據飛輪，通過數據驅動的方式來解決問題；同時，堅持「兩條腿」，智能輔助駕駛與自動駕駛Robotaxi。智能輔助駕駛能夠輸出源源不斷的數據流，自動駕駛Robotaxi能夠反饋給量產產品技術流，基於統一的傳感器平台，兩條腿相互合作，高效打通。