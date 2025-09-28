TOYOTA豐田章男：台灣可發展賽車文化 氫能車代表未來

TOYOTA會長豐田章男今天表示，台灣賽車文化可蓬勃發展，他說，台灣的賽車運動和車迷是「等很久了」。談到未來氫能源車發展，豐田章男表示，氫能車代表的是未來，將會有很多應用，TOYOTA集團希望與供應鏈一起，打造代表未來的氫能車。

豐田TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025 統規賽，今天持續在台中登場，豐田章男再度現身現場，會中並接受媒體聯訪。談到台灣的賽車文化，豐田章男表示，台灣和亞洲地區賽車文化會越來越蓬勃發展，從這次活動台灣民眾熱情參與的狀況來看，台灣的賽車運動和車迷應該是「等很久了」。

豐田章男表示，現在除了賽道賽，未來台灣也可嘗試耐久賽等活動，與日本頂尖的車手團隊合作，一起向世界舞台挑戰。

豐田章男指出，若僅是車廠培育賽車手，還無法有效形成賽車文化，還需要社會各界一同努力，讓基礎建設更加完備，賽車文化才可更興盛，進而培育更多的賽車人才，賽道的數據可鼓勵車廠製造性能更好的新車款。

媒體問及近期頻頻在台公開現身的意涵，豐田章男表示，自己以前曾擔任豐田亞洲本部長職務，包括台灣在內許多亞洲國家都接觸過，「對於台灣特別有感」。他說，這次活動有這麼多民眾付費參加、關注度這麼高，他開玩笑說「有點嚇到」。

豐田章男指出，身為國際性大車廠集團的會長，也有人會質疑為何在各地另闢新的銷售據點或店面，豐田章男回答，除了會長這個身分，自己也是非常愛車的賽車手MORIZO，對於賽車情有獨鍾。MORIZO是豐田章男參與賽車活動時的別名。

談到氫燃料車未來發展，豐田章男表示，未來氫能車將會有很多應用，從賽車手角度來看，氫能車代表的是未來。

他指出，打造一輛汽車引擎內建數萬個零部件，需要許多企業一起努力，而電動車可能不再需要1/3的零部件，這可能也會影響1/3的車用供應鏈工廠生計。

豐田章男指出，他正構思一套方法，將氫燃料車與下游零配件廠商一起合作，共同打氫能源車，他指出，車用原廠委託製造商（OEM）及各類車用小廠商，都是車用產業不可或缺的力量，希望與供應鏈一起，打造代表未來的氫能源車。