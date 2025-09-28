AI時代「超級個體」崛起！5原因微型經濟成主流 這種人最可能被淘汰

摘要 AI興起推動「微型經濟」發展，催生一人企業和超級個體的概念，雖然能讓個人工作者工作變彈性，但也衝擊傳統就業結構，中產階級面臨轉型挑戰。

最近由於AI的興起，一個人可以做更多事情，因此全球快速興起一種「微型經濟」現象。微型經濟帶動了一切事物的小型化，一人企業、一人住家、一人餐飲。全球「一人成家」趨勢也興起，不僅重塑消費模式，也影響房地產投資、促成小坪數住宅的大商機， 朝向有彈性、可調整，且關照單身獨居者的產品設計。

微型經濟大行其道，主要有幾個原因：

1.數位平台普及。平台降低交易成本（搜尋、支付、物流），使個人能以低門檻進入市場。

2.疫情打擊傳統就業。許多人轉向零工、網路副業，例如加入開Uber、foodpanda送餐行列，都是這種現象的體現。

3.就業結構轉型。製造業自動化與AI導入，減少傳統的穩定工作，迫使勞工尋找新形式收入。未來個人工作者自由接單，可能比在企業上班賺更多錢。

4.年輕世代價值觀。Z世代追求彈性、自由，不願被單一公司長期綁定，更傾向「多重職涯」及「斜槓人生」。

5.需求碎片化。消費市場趨向客製化、小眾化，正好給予微型經濟生存空間。

有些人可能覺得微型經濟的力量很薄弱，其實不然，最近有一個新的名詞是「一人獨角獸」。這是OpenAI的CEO奧特曼（Sam Altman）新造的詞，他認為AI時代的未來屬於「超級個體」。

未來有2股重要趨勢：一是用AI在短時間內把公司做大，不然就是利用AI技術把公司做小，裁撤不需要的員工。超級個體將會成為新的創業公司物種，誰會受到最大衝擊？就是那些不大不小的公司。

另外一個值得重視的趨勢是，中產階級在崩塌，AI能代替許多低層次的白領工作，包括金融、零售甚至IT行業，低層人員都被大幅取代。而傳統受薪族在被解雇後，就有可能成為微型工作者。

最近還有一個重要的名詞是「AI代理人」，未來每個人都能有AI代理人，沃爾瑪甚至為員工創立AI代理人，讓這些AI代理人互相交流、創造彼此間的商業行為，迅速放大微型規模。

台灣有很多小微企業，我們應該充分利用台灣AI優勢，打造顛覆傳統的超級個體，讓台灣成為亞洲微型經濟的模範。

《原文AI時代「超級個體」崛起！5個原因讓微型經濟變主流⋯這種人最可能被淘汰》