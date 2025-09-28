建大推電動車輪胎 靠高性價比抗關稅壓力

快訊

中央社／ 彰化28日電

輪胎廠建大工業董事長楊啓仁今天表示，台灣輪胎銷美課關稅25%，雖然影響市場消費意願，但建大既沒有政論節目名嘴所提到的「做3休4」，也沒放無薪假；靠高性價比產品維持競爭優勢，現階段力推電動車輪胎。

建大今天舉行新品發表會，楊啓仁直言，美國總統川普關稅政策導致全球消費信心不足，尤以美國消費者為甚，目前台灣對等關稅課20%，汽車輪胎更達25%，確實遇到瓶頸，但景氣有起有落；不過，建大推出高性價比產品，今年1至8月合併營收僅年減1.55%，受影響程度相對較低。

楊啓仁說明，中國對美國出口輪胎會被課徵如反傾銷稅的附加稅，但建大銷美輪胎在越南生產，相對較好。建大有美國、德國、中國、台灣4個研發中心，每一個地區都有當地所需技術特性，歐洲車速度快，輪胎重操控性；美國地廣，車胎需具備耐磨性；中國路況不佳，載重性要好，台灣研發總部，除研發台灣市場產品之外，也負責美、德、中以外地區產品研發及整合所有資訊。

他說，建大從自行車、機車、工業車輪胎邁入汽車輪胎，汽車輪胎更成主要產品，近年電動車逐步盛行，電動車電池比油車的內燃機重很多，輪胎承壓大增，同一車款電動車輪胎承重要比油車重約500公斤。因此，針對電動車設計，推出新的輪胎。

他解釋，電動車可使用一般油車輪胎，但肯定不會比專用輪胎好，且油車輪胎開3萬公里，電動車輪胎可開4萬至4.5萬公里。

他強調，因應電動車充電不易，為降低能源消耗，電動車輪胎的胎紋較一般輪胎淺，滾動阻力低，可降低能源的消耗，為避免抓地力差，透過改變輪胎結構、配方，即便胎紋淺，依然可維持良好操控性，並滿足電動車起步較快，瞬間加速輪胎的承受能力，因此價格較一般輪胎貴約10%。

電動車 建大 關稅

