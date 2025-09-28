和泰車：車市全年力拚持平 第4季大有可為
和泰車今天表示，第4季台灣車市仍大有可為，今年台灣車市表現力拚持平，今年和泰車銷售目標仍未改變，在乘用車、輕型商用車、以及商用車整體新車販售輛數目標，維持16.5萬輛。
豐田TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025統規賽今天持續在台中登場，TOYOTA會長豐田章男再度親自現身駕車甩尾演出，TOYOTA總代理和泰車董事長黃南光，率副董事長暨總經理蘇純興等和泰車高階主管共襄盛舉，現場吸引不少民眾購票入場參觀。
和泰車指出，集團積極投入資源推廣GR等性能子品牌，開展年輕族群新商機，未來會投入更多資源布局各族群屬性消費群。
產業人士分析，GR系列占和泰車全年銷售輛數比重，最高曾接近1成。
談到關稅和進口車政策，和泰車表示，期盼關稅議題和進口車相關政策能早日定案，並感謝政府推動汽車貨物稅減徵政策延長所做的努力。
展望今年台灣車市景氣，和泰車表示，近日來店客數有變多的跡象，週末連假業績相對四平八穩，儘管目前整體車市景氣看來仍撲朔迷離，第2季和第3季銷售落差仍有待努力，預期第4季台灣整體車市仍大有可為，今年台灣車市表現力拚持平。
和泰車說明，10月將推出新款車型外，今年底還有2年一度的台北新車大展助攻，第4季銷售可期。
展望今年銷售目標，和泰車表示目前仍未改變，在乘用車、輕型商用車、以及商用車整體新車販售輛數目標，仍維持16.5萬輛，今年市占率目標持續挑戰36.7%。
