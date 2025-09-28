Corolla Cup 2025統規賽最終站 TOYOTA會長豐田章男引爆全場

TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025統規賽最終站28日舉行，豐田章男領軍ROOKIE Racing車隊再度震撼登台，台中麗寶賽車場出現排隊等停車的車潮，大廳也是擠滿排隊買票等進場人潮；2025統規賽最終站選手競速吸睛外，豐田章男現場展演高速甩尾更引爆全場。

豐田章男親切用閩南語「大家好」問候大家；他很關心心疼台灣花蓮的災情；今日再度來到台灣，感受到台灣民眾熱情，現場熱愛賽車的朋友笑容及頂大太陽熱血為賽車手加油助威的氣氛深深震撼。

豐田章男會長MORIZO親赴台灣，不只是熱血演出，更把「Making Ever-Better Cars」的初心帶到現場，讓國內喜歡賽車的粉絲近距離感受GR品牌精神，用行動讓全世界知道「以賽事實戰累積車輛開發經驗」的造車哲學。

和泰汽車董事長黃南光成為豐田章男今天開賽車奔馳表演的車上佳賓。他說，本來有一點緊張，豐田會長豐田章男賽車技術實在太高明，坐在裡面非常平穩，有機會搭上「紐柏林 24 小時耐久賽」冠軍賽車手的車上，非常高興及榮幸。

和泰車總經理蘇純興成為女賽車手平川真子賽車表演的車內貴賓。蘇純興說，平川真子真的非常年輕，就像自己的女兒一樣，有點難想像她已經是知名賽車手，當她腳踩上油門動力十足，車子呼嘯飛出，搭乘女賽車手的開的賽車，是非常難得的經驗永生難忘。

蘇純興分析，「GR Garage 林口旗艦館」今年3月底正式開幕，GR Garage成功吸引許多台灣車迷熱烈關注與造訪，短短不到六個月，累積參訪人次已經突破1萬人，成為台灣汽車產業與賽車文化新指標性新據點，GR車款在台灣也開始受到消費者喜歡，已經有南部經銷商嗅到商機，希望能在南台灣開出GR專賣店。