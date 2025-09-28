TOYOTA會長豐田章男再訪台 現身統規賽駕車甩尾演出

快訊

中央社／ 台中28日電

豐田TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025 統規賽今天持續在台中進行第2天賽事，TOYOTA會長豐田章男再度訪台，現身會場駕車甩尾演出。他表示，台灣花蓮受到颱風重創，期盼此次活動能帶給大家笑容，一起努力重建家園。

3月下旬台灣首間TOYOTA GR Garage示範店在林口開幕，豐田章男當時也親自現身開幕式，並小露一手親自駕車甩尾演出。

再度訪台的豐田章男中午表示，這次活動有更多朋友來到現場，帶來更多的笑容。

TOYOTA總代理和泰車董事長黃南光也與豐田章男一同現身活動，並親自搭乘豐田章男座車體驗甩尾，他笑說，平常自己連雲霄飛車都不敢坐，有豐田章男的精湛技術，很高興有機會體驗第一次。

和泰車說明，TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup2025 統規賽從27日至28日在台中麗寶國際賽車場進行年度最終站賽事，從5月開賽以來，12名來自不同領域的車手，在統一規格賽場攻防與逆轉，讓此次賽季備受矚目。

