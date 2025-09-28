台糖光復糖廠物資已滿倉 釋6.8公頃農地供受災車暫停

快訊

中央社／ 台北28日電

週末花蓮光復鄉四處可見鏟子超人台糖表示，救災指揮中心的光復糖廠物資已經滿倉，若還有物資在路上，可改送瑞穗農會倉庫；另外，台糖釋出光復鄉大農段729地號面積6.8公頃農地，供受災車子暫停。

馬太鞍溪堰塞湖溢流洪患，造成死傷，各地「鏟子超人」支援清淤，昨天逾萬人，今天估更多；台糖光復糖廠也變身為救災大本營，甚至有些糖廠員工本身也是受災戶，仍回到糖廠協助調度。

台糖花東區處表示，本週外援物資源源進入，光復糖廠已傾廠全利用，若還有物資在路上，花蓮縣政府已在瑞穗農會倉庫設置另一個物資中心，物流可往瑞穗農會前去。

另外，台糖原提供1.5公頃土地，堆置洪流土方，但已不夠用，另覓新地3處12筆，共10.52公頃，並增加光復鄉大農段729地號面積6.8公頃農地，供此次受災車子暫停。

為加速救災進度、確保救援暢通，花蓮縣政府表示即起調整光復鄉交管，籲民眾讓出道路，優先供救災用。

