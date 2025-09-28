中小企業永續轉型 標竿學習／安益國際 完美呼應3R精神

「以前透過電話、傳真或電郵，多次來回溝通不斷修改圖面，再讓客戶校稿的時代已經過去了；現在這個平台可以提供國內外參展商全天候的展覽設計隨選服務，」一手打造這個平台的安益國際展覽董事長涂建國，自信滿滿地指著電腦螢幕說道。

涂建國表示，平台最關鍵的價值，在於開啟了永續營運商業模式，「無論是租借展覽設備，追加租用，或調整攤位色彩，都能即時產生精準的3D視覺效果，甚至能快速估算價格，並且讓客人在線上下訂單，大幅降低客戶與承包商的營運成本，這正是永續營運商模的核心」。

2022年，安益國際展覽與德國知名技術團隊聯手合作開發出「Interplan-24 3D configurator線上平台」，這是台灣首創的展覽設計隨選服務線上平台，目前上下游合作廠商已達34家，並與10家長期配合的協力商簽訂永續承諾書。2023年，這套隨選服務線上平台，還榮獲經濟部國際貿易署的「永續實踐獎」。

值得一提的是，這筆永續投資，也反映在安益國際的營收上。涂建國說，因為這項數位創舉，安益至今舉辦超過20檔國際展覽，吸引包括德國、美國、日本、印度、新加坡、馬來西亞等各國廠商使用線上平台。

「永續，最終是要表現在公司治理，」涂建國以數位創新為引擎，推動安益轉型為永續營運商，透過「綠色會展」實踐ESG理念，有效降低國際會展的成本、時間與碳足跡。

在「環境永續」目標上，安益是台灣唯一參與「模組化展示系統」OSPI國際組織的成員，「跟傳統木作搭建比較起來，模組化展示系統，可以節省95%以上的展示廢棄物及能源消耗。」安益總經理繆澂得說。

他解釋，模組化展示系統就像樂高玩具，既能重複使用，又能自由排列組合，讓空間設計充滿無限創意與變化。而這種模組設計理念，早已深植於歐洲文化中，完美呼應減量（Reduce）、重複利用（Reuse）、循環再生（Recycle）的永續精神。

響應淨零不落人後

另外，安益集團旗下子公司茵康，每年舉辦兩場綠能永續主題會展：「亞太國際風力發電展（WEA）」、「TASS亞洲永續供應+循環經濟會展」，吸引超過11國廠商、政府機關和研發學術機構參展，規劃至少52場永續趨勢與產品發表論壇，每年吸引5萬人次以上參觀者，已是台灣重要的永續倡議平台。

安益不僅致力於會展永續發展，更取得多項ISO國際認證。涂建國強調：「未來，仍將從會展生態系的高度出發，推動永續發展，帶動整體產業節能減碳，積極響應國際會展業邁向淨零碳排的倡議。」

以2023年台北紡織展為例，主要參展廠商「遠東新世紀」原計劃採用系統結構搭配木作裝潢，含珍珠板與PVC大圖輸出，在安益的建議與溝通下，改以可重複使用的沖孔鐵網及模組化薄型燈箱搭配燈布，展台也由原本的木製造型改為紙製材料。整體攤位使用的材料，逾九成可回收再利用，大幅降低木作材料的耗用。

安益研發長林倉亙表示，「光是這個整體主題館的攤位設計，搭建碳排放量就從431.09公斤CO2e二氧化碳當量降低至21.42公斤CO2e，減碳效益達到95%以上。」

永續理念深植企業

在MEET TAIWAN計畫、工研院及資策會的輔導下，安益串聯整個會展生態系，帶動產業共同邁向節能減碳目標，包括推動ISO 20121與ISO50001認證，分階段優化能源使用效率；同時透過5G與AI導入線上策展，加速數位轉型。在能源管理、環境友善、人才培育及防災演練等面向，展現了持續精進的行動力。

由安益負責營運的高雄展覽館，導入智慧能源管理系統，通過「組織型溫室氣體盤查」、「能源管理系統」兩項ISO國際型永續認證。燈具全面更新為LED，全年平均節電率達2.1%，超標達成經濟部能源署每年節電1%規定。

從熱血青年到兩鬢斑白，涂建國依然維持著緊湊而充滿活力的步調。

他堅信，ESG永續與數位創新是未來繁榮的關鍵路徑，唯有將永續理念融入企業DNA，才能真正立於不敗之地。

台灣經濟奠基於出口產業發達，及早年那一個個帶著一卡皮箱勇闖天下的台商，在網路線還沒熱起的年代，靠著飛行與行腳，抱回大筆訂單。會展產業的存在，幫助台灣的好產品能夠行銷世界，也讓世界各地買家能一睹「台灣製造」的風采，伴隨綠色經濟抬頭，如今台灣的會展產業也找到了永續的力量。

（系列完）