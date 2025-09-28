台泥攻循環經濟 搶百億商機

台泥（1101）昨（27）日宣布，今年4月起已獲得國內水泥業者首張建築廢棄物處理執照，可將都更、危老建築拆除後營建廢棄物重製為「可再生混凝土粒料」，市場預期可協助台灣加速達到淨零碳排，創造百億元循環經濟新商機。

台泥昨日也宣布，花蓮和平廠「台泥DAKA再生資源利用中心」（RRRC）啟用，每日可處理逾200噸花蓮縣生活垃圾，全年協助處理垃圾量6萬噸以上，並可轉化為水泥替代燃料，和平水泥廠煤炭使用量減少3%，減碳逾4.3萬噸，避免約4,000噸因掩埋產生的甲烷排放。

台泥董事長張安平昨日在花蓮DAKA再生資源利用中心前，展示一項運用營建廢棄物製成的「可再生混凝土粒料」，這種高效透水的「氣候商品」能承受大型卡車壓力，未來將應用在人行道或車道舖面，達到迅速排水、降低都市熱島效應作用，為城市打造真正的「海綿城市」。

台泥是4月取得台灣首張水泥廠建築廢棄物處理執照，試行至今已處理6,500噸營建廢棄物。張安平強調，台泥在營建廢棄物循環經濟流程中，不會跨入回收及分類處理業務，期盼這項技術能協助去年在大地震受創的花蓮，去化並再利用大量倒塌房屋產生的營建廢棄物，轉化為社會有益的資源。