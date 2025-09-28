快訊

邦交國減少、聲援國未增長…國際交流預算增百億 立委認「有違常理」

電子煙當掩護！喪屍煙彈濫用 上半年飆至近3倍

台泥攻循環經濟 搶百億商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台泥（1101）昨（27）日宣布，今年4月起已獲得國內水泥業者首張建築廢棄物處理執照，可將都更、危老建築拆除後營建廢棄物重製為「可再生混凝土粒料」，市場預期可協助台灣加速達到淨零碳排，創造百億元循環經濟新商機。

台泥昨日也宣布，花蓮和平廠「台泥DAKA再生資源利用中心」（RRRC）啟用，每日可處理逾200噸花蓮縣生活垃圾，全年協助處理垃圾量6萬噸以上，並可轉化為水泥替代燃料，和平水泥廠煤炭使用量減少3%，減碳逾4.3萬噸，避免約4,000噸因掩埋產生的甲烷排放。

台泥董事長張安平昨日在花蓮DAKA再生資源利用中心前，展示一項運用營建廢棄物製成的「可再生混凝土粒料」，這種高效透水的「氣候商品」能承受大型卡車壓力，未來將應用在人行道或車道舖面，達到迅速排水、降低都市熱島效應作用，為城市打造真正的「海綿城市」。

台泥是4月取得台灣首張水泥廠建築廢棄物處理執照，試行至今已處理6,500噸營建廢棄物。張安平強調，台泥在營建廢棄物循環經濟流程中，不會跨入回收及分類處理業務，期盼這項技術能協助去年在大地震受創的花蓮，去化並再利用大量倒塌房屋產生的營建廢棄物，轉化為社會有益的資源。

廢棄物 台泥

延伸閱讀

網曝花蓮災區賑災建議改捐「太陽餅」 台中人送暖800盒、物資直送花蓮

張安平指進口水泥出現移轉效應 公會不排除申請印尼、日本新傾銷調查

邁向2050淨零 台塑以ESG打造永續競爭力

張安平：進口水泥出現移轉效應 籲政府正視不公平競爭

相關新聞

中小企業永續轉型 標竿學習／安益國際 完美呼應3R精神

「以前透過電話、傳真或電郵，多次來回溝通不斷修改圖面，再讓客戶校稿的時代已經過去了；現在這個平台可以提供國內外參展商全天...

台泥董座張安平：正視水泥不公平競爭 公會擬申請傾銷調查

台泥董事長張安平昨（27）日表示，台灣對進口水泥採零關稅，國內企業須繳納碳費，但進口水泥不用；另外，在政府針對越南進口水...

台泥攻循環經濟 搶百億商機

台泥昨（27）日宣布，今年4月起已獲得國內水泥業者首張建築廢棄物處理執照，可將都更、危老建築拆除後營建廢棄物重製為「可再...

產業追蹤／產品延長生命周期 新思維

根據聯合國訓練研究所（United Nations Institute for Training and Researc...

產業追蹤／邁向永續 大品牌帶頭做

綠色設計是推動資源循環的重要途徑。相較於傳統僅以產品功能為中心的設計模式，綠色設計將材料選用、生產流程、維修與回收等納入...

產業追蹤／AI扮後盾 無痛綠色轉型

今年的台北國際電腦展（COMPUTEX）上，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳疾呼：「摩爾定律已結束，未來只有天空能限制A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。