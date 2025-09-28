台泥董座張安平：正視水泥不公平競爭 公會擬申請傾銷調查

台泥（1101）董事長張安平昨（27）日表示，台灣對進口水泥採零關稅，國內企業須繳納碳費，但進口水泥不用；另外，在政府針對越南進口水泥課徵反傾銷稅後，進口商迅速轉自印尼與日本進口水泥。雙重負擔下，對台灣水泥業是嚴重不公平，呼籲政府正視進口水泥不公平的競爭。

財政部今年7月才宣布，針對越南進口水泥及其熟料課徵最高23.2%反傾銷稅，但本土水泥業界近期發現，進口商已迅速轉向自印尼與日本等國進口水泥與熟料，形成所謂「移轉效應」。據了解，台灣區水泥公會已開始蒐集相關資料，考慮再次向政府提出新一輪進口水泥傾銷調查申請。

張安平表示，財政部近期針對大陸產製的啤酒及鋼品課徵臨時反傾銷稅，顯示政府在其他產業迅速啟動保護措施，反觀水泥公會過去經過一年半溝通，政府才對越南水泥課徵反傾銷稅，然單一國家課稅難以完全解決問題。

台泥董事長張安平談話重點

對於水泥公會針對印尼及日本進口水泥，將向政府申請新的傾銷調查，張安平並未正面回應。

他直言，台灣水泥廠的角色不僅在於確保基礎建設自主供應，更是「城市淨化器」，長年協同處理垃圾、協助去化半導體廢棄物並再利用營建廢棄物，已成為社會永續重要基礎設施。若放任高碳排進口水泥傾銷，等同放棄水泥窯協助社會解決環境問題的功能，也使國內閒置產能無法發揮，削弱了台灣建設自主性與減碳努力。

數據顯示，越南和印尼兩國水泥年產能各高達1.43億和1.39億噸，產能利用率僅約50%，使得他們有龐大過剩產能向外傾銷。

根據亞洲水泥生產商友好協會（ACPAC）最新資料，台灣2025年預估進口熟料與水泥合計將超過355萬噸，遠超鄰近的韓國與日本，顯示台灣對低價進口水泥過度依賴。

張安平指出，台灣本土產能足以應對國內需求，但東南亞進口高碳排水泥每噸便宜500至700元，未來課徵碳費後價格優勢將會繼續擴大，恐對本土產業鏈與就業造成衝擊。

根據財政部關務署資料，今年1-8月台灣進口水泥及熟料量和去年同期相比，印尼成長54%，越南下降10%，突顯7月下旬政府對越南進口水泥課徵反傾銷稅後，已出現「移轉效應」。

張安平強調，台灣是全球少數進口水泥零關稅的國家，國內企業必須繳納碳費，進口水泥卻沒有碳費負擔，「進口的碳都算在台灣身上，出口的產品卻要照繳碳費，嚴重不公平」。



