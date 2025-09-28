產業追蹤／邁向永續 大品牌帶頭做

綠色設計是推動資源循環的重要途徑。相較於傳統僅以產品功能為中心的設計模式，綠色設計將材料選用、生產流程、維修與回收等納入全生命周期考量。財團法人商業發展研究院（CDRI）南部院區近期針對綠色設計展開相關研究，發現透過「品牌倡議×供應鏈響應」的模式，對推動綠色低碳轉型具有明顯成效，其中Apple（蘋果公司）即為典型且具代表性的成功案例。

作為全球最具指標性的電子品牌之一，Apple長期在環境永續領域扮演領導者角色。自2016年加入「RE100全球再生能源倡議」以來，Apple即明確承諾於2030年實現整體供應鏈碳中和。其綠色轉型策略聚焦三大方向：推動供應鏈使用再生能源、導入低碳與回收材料、落實供應商環境準則，並透過年度審查制度，嚴格要求供應商遵循減碳與綠色製程標準，全面強化供應鏈環境治理。

Apple在全球擁有極高的市場影響力，2023年營業額超過3,830億美元，產品銷售遍及全球，在全球市場與供應鏈中具備強大主導力。目前全球有超過200家核心供應商，其中台灣就占超過60家，涵蓋半導體、印刷電路板、精密金屬加工、組裝代工等關鍵製造領域，供應商包括台積電（2330）、鴻海、台達電、和碩、仁寶、華通、臻鼎等代表性企業。Apple的永續政策與淨零目標，已成為驅動全球供應鏈綠色轉型的關鍵外部力量，對以出口導向為主體的台灣產業發展與競爭力維持，具有高度牽引與示範效應。

能源解決措施上，Apple提出供應商清潔能源方案，要求與追蹤供應鏈使用再生清潔能源，並透過發行綠色債券投資全球風電、太陽能或水資源的專案，逐漸轉型為產品以全再生能源生產。

在產品製造上，Apple也推動使用低碳或回收材料進行產品製造。自2022宣布擴大使用再生材料，目前應用於各類產品的回收金屬已達15種，包含再生金、銅、錫、鈷等，並應用於手機印刷電路板、機殼外蓋、電池等多項零組件中。

除材料選用，在回收技術上也不斷創新。為提升回收效率與準確度，其開發拆解機器人Dave能高效、精準地拆解手機，分類內部零部件，有利於後續將各部件內含的金屬進行回收，減少廢棄物並實現資源循環再利用。

觀察台灣供應鏈，多數供應商於ESG報告書中揭露積極於製程中導入綠色電力，並設定提高綠電使用年度目標。而RE100全球再生能源倡議，更成為企業接軌國際大廠的重要管道，目前台積電、台達電、光寶、仁寶、鴻海及緯創等已宣布加入RE100，除提升再生能源使用比例，並以自發、全面性的能源盤查推動廠務節能、自動化與節能生產設備汰換建置等節能措施，持續達成節能減碳目標。

資源循環中另一大核心重點為廢棄物回收管理，尤其是電子產品零組件中的金、銀、鈀、銅回收含量與價值遠高於原生礦，成為先進國家積極爭取的戰略物資。其中，印刷電路板製造時會使用金、錫、銅等貴重金屬，對回收產業是一大商機，但如何進行回收再利用，以及化學廢液如何妥善管理，成為一大課題。

台灣是全球印刷電路板（PCB）重要供應來源，擁有多年貴金屬回收經驗。Apple的PCB供應鏈廠商華通與臻鼎，透過電解提取技術處理含銅微蝕廢液，成功回收金屬銅並將廢液再利用於製程中，不僅有效減少有害廢棄物，也降低對原生資源的依賴，實現廠內資源的閉環管理。

Apple作為全球具高度影響力的品牌，其自源頭設計即納入全生命周期考量，並透過制度化規範驅動整體供應鏈的綠色轉型，促使供應商同步提升低碳與循環經營能力，落實朝向綠色轉型的目標。

面對國際品牌加速推動綠色轉型與淨零排放壓力，台灣供應鏈若要成為全球永續價值鏈中的關鍵角色，必須從源頭設計到製程與回收，全面導入低碳與循環思維，強化綠色治理能力，主動接軌國際標準，方能在淨零競爭中穩居一席。

（作者是商業發展研究院南部院區研究員）