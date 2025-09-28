產業追蹤／AI扮後盾 無痛綠色轉型

今年的台北國際電腦展（COMPUTEX）上，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳疾呼：「摩爾定律已結束，未來只有天空能限制AI產業的發展速度」。這番話凸顯出AI技術已全面迅速進入普及化的突破成長期，也代表AI科技技術的極限將比所能想像的更深度融入每一個角落。可以預測的是，這將是個人人皆能輕鬆地自由運用AI的年代。

另一方面，在全球2050年淨零碳排的共識目標下，綠色轉型如今已成為企業不可忽視的趨勢，各國皆積極響應推動循環經濟，台灣若是在發展循環經濟的同時搭配AI科技技術，雙軌並進，讓產品符合綠色設計無痛綠色轉型，將是中小企業在策略中提升競爭力的重要關鍵。

依據財團法人商業發展研究院南部院區的研究，經過AI技術的運算，更能將能源的使用有效提升，並減少碳排放及成本的耗損浪費、提高資源的利用效率；所謂AI綠色轉型是指利用AI技術來實現環境永續發展目標；透過機器學習、深度學習、自然語言處理等AI技術，包括一、優化能源使用：分析能源消耗數據，預測能源需求，並優化能源管理系統，例如調整空調溫度、照明亮度等，以達到節能減碳的目的。

二、減少碳排放：協助企業追蹤碳排放量，識別碳排放源，並制定減碳策略，例如優化物流路線、採用低碳運輸工具等。

三、提高資源利用效率：優化生產流程，減少資源浪費，例如優化庫存管理、提高生產效率、預測未來產品研發走向等。

四、預測性維護：用於預測設備何時需要維護，從而減少因意外故障造成的浪費，有助於優化維護計畫，延長設備壽命，並最大程度地減少資源消耗。

五、開發產品和服務：協助企業設計和開發綠色產品，例如減少研發中的成本消耗損失，透過分析大量數據來預測新材料的特性和性能，加速材料與產品研發。

簡單來說，在經營與決策支援上，可以使用ChatGPT及Tableau來協助企劃及數據分析，在行銷與客戶經營上目前最常應用的是使用AI聊天機器人，可24 小時回覆客服回應及訂單查詢，除減少人力成本，也減少顧客因等待的時間過長而造成的負面回饋。

許多中小企業已開始應用AI進行無痛綠色轉型，並取得成效。例如雄材大智材料科技是提供前沿材料科技和服務的企業，獨家的AI布料識別系統，將舊衣及紡織邊角料，快速辨別紡織品材質，若系統判斷為混紡布料，則會與回收的不織布及尿布邊料混合，製作成100%源自紡織品的「衣纖木」，轉化為生活與建築所需的再生材料，完整實現循環再利用，解決全球紡織廢棄物難題。

另外，馳綠國際是致力於永續發展的鞋業公司，積極在製程中導入AI技術，實現能源使用的即時監控與數據分析；不僅能迅速辨識高耗能設備，有效降低能源成本，更使每雙鞋款平均減少約10公斤的碳排放。

隨著2025年淨零碳排的全球趨勢下，不同產業的中小企業可根據自身情況，制定不同的AI綠色轉型策略，進行無痛綠色轉型。對於AI導入的建議方向，首先可從流程痛點下手，找出目前最耗時或是錯誤率最高的工項，導入AI工具輔助優化工項的執行；選擇已上市的平台服務，減免必須自建系統的壓力，更可快速測試用與評估未來可使用性；此外，定期內部訓練及宣導，除減少員工對AI的抗拒，也能讓員工潛移默化對於AI技術更容易上手。

商研院相信，未來AI將會在更多領域和場景中應用，不只是單純使用在影像設計或資料收集，氣候變遷預測、環境汙染治理及能源耗能使用管理等，中小企業若能掌握AI發展的脈動，並導入綠色轉型策略，不僅能為循環經濟注入創新的動能，更有望在永續競爭中脫穎而出。（作者是商業發展研究院南部院區研究員）