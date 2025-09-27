台泥DAKA新地標「鸚鵡螺圖書館」正式亮相 半數收藏品由張安平提供

台泥在花蓮DAKA園區打造的鸚鵡螺圖書館（Nautilus Bibliotheca）昨（27）日正式亮相，未來將成為台泥DAKA的觀光新亮點，這座融合世界各地古文明文物的館藏，有半數是由台泥董事長張安平私人提供，張安平表示，希望藉由這座圖書館，能讓參觀民眾分享人類歷史是如何突破混亂、建立秩序，並且在積累與反思中持續前進。

「工廠不但是生產產品的地方，也可以是休閒園區，一個傳遞知識的教室，典藏藝術品的博物館。」張安平的這番理念，在2020年台泥率先打開花蓮和平水泥廠大門，推出DAKA園區後，從願景變成了超過948萬人次造訪的真實場景。雖然中間歷經2024年0403強震的考驗，但台泥展現從極端災害中重生的堅韌力量，將處理垃圾的台泥DAKA再生資源利用中心，轉化為新的知識美學場域─鸚鵡螺圖書館，希望讓更多人了解，水泥廠區也能成為充滿啟發的知識殿堂。

鸚鵡螺圖書館就位在台泥DAKA再生資源利用中心入口的核心位置。這棟建築物的外觀，當初設計便融入了如同鸚鵡螺的黃金比例螺旋，其意象與內部空間共同打造出一個承載記憶、想像與探索的場域。鸚鵡螺這種活化石，經過4億5,000萬年來依舊存在，正好呼應了台泥致力於永續、循環與共生價值的理念。

張安平昨日親自導覽這座承載記憶、想像與探索空間的圖書館，這裡的收藏超越了時間與地域的界限，是一條融會古今中外文明核心思維的長廊。這裡，參觀者能親手觸摸古埃及的羅賽塔石碑，也能欣賞被譽為人類最早「情書」的蘇美爾愛情詩泥板。

張安平指出，這些橫跨千年的文物，將引導觀眾見證人類如何突破混亂、建立秩序，從秦始皇統一六國度量衡的秦權，到不同文明的科學與藝術結晶，每一件展品都代表著人類智慧的積累與反思。台泥董事長張安平表示：「每一本書，是哲人智者與宇宙對話後留下的回聲；每一件文物，都像是跨越千年的語言符號。」

值得一提的是，這些豐富的館藏中，部分文物以台泥精湛的水泥工藝復刻而成，讓水泥不再只是冰冷的建材，而是傳承與再現歷史的藝術品。例如，以張安平親自構思、以台泥超高性能混凝土UHPC鑄造的《和平萬宗》，表面浮刻佛教的法輪、伊斯蘭的星月、基督教的十字、猶太教的大衛之星以及和平符號，交織成一枚莫比烏斯圈，下方還有一顆地球，象徵萬宗共融的永恆願景。在當前俄烏戰爭與中東衝突等國際紛擾下，這座來自花蓮「和平」的雕塑，不僅是藝術品，更是台泥對於世界和平的深切期盼。作品邀請每一位觀者，放下成見，於此尋找共鳴，共築一條通往和平與共榮之路。

這座圖書館的啟用，對台泥與花蓮而言意義非凡。它不僅是台泥DAKA的觀光新亮點，也象徵在逆境中找到轉變與重生的契機。未來，鸚鵡螺圖書館的遊程將帶領遊客登高，親眼見證企業如何與這片土地、社區攜手，共同從災害中重新站起。遊客除了能俯瞰重建後的台泥港電廠園區與浩瀚太平洋，還可前往「水泥幻奇展區」了解台泥低碳轉型與國際化的歷程，或到「百蕨園」探索生物多樣性。這座結合知識、藝術與生態的場域，持續實踐產業與社會共好的願景。