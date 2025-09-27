張安平指進口水泥出現移轉效應 公會不排除申請印尼、日本新傾銷調查

財政部今年7月才宣布，針對越南進口水泥及其熟料課徵最高23.2%的反傾銷稅，但本土水泥業界近期發現，進口商已迅速轉向自印尼與日本等國進口水泥與熟料，形成所謂「移轉效應」。據了解，台灣區水泥公會已開始蒐集相關資料，考慮再次向政府提出新一輪的進口水泥傾銷調查申請。

台泥董事長張安平27日表示，財政部近期已針對自大陸產製的啤酒及鋼品課徵臨時反傾銷稅，顯示政府在其他產業上能迅速啟動保護措施，反觀水泥公會過去經過一年半的溝通，政府才對越南水泥課徵反傾銷稅，然而，單一國家課稅措施難以完全解決問題。

對於水泥公會針對印尼及日本進口水泥，評估將向政府提出新的傾銷調查申請，張安平並未正面回應。他直言，台灣水泥廠的角色不僅在於確保基礎建設自主供應，更是「城市淨化器」，長年協同處理垃圾、協助去化半導體廢棄物並再利用營建廢棄物，已成為社會永續的重要基礎設施。若放任高碳排進口水泥傾銷，將等同放棄水泥窯協助社會解決環境問題的功能，也使國內閒置產能無法發揮，削弱台灣建設自主性與減碳努力。

數據顯示，越南和印尼兩國的水泥年產能各高達1.43億噸和1.39億噸，但產能利用率僅約50%，使得他們有龐大過剩產能向外傾銷。根據亞洲水泥生產商友好協會（ACPAC）最新資料，台灣2025年預估進口熟料與水泥合計將超過355萬噸，遠超鄰近的韓國與日本，顯示台灣對低價進口水泥的過度依賴，已經 「傲視亞洲」。張安平指出，台灣本土產能足以應對國內需求，但東南亞進口高碳排水泥每噸便宜500至700元，未來課徵碳費後價格優勢將會繼續擴大，恐將對本土產業鏈與就業造成衝擊。

根據財政部關務署資料，今年1-8月台灣進口水泥及熟料量和去年同期相比，印尼成長了54%，越南則下降10%，這也突顯出7月下旬政府對越南進口水泥課徵反傾銷稅後，已經出現「移轉效應」。根據「中國水泥網」報導，印尼水泥市場涵蓋了來自大陸海螺水泥投資的900萬噸產能及紅獅水泥的700萬噸產能。

張安平強調，台灣是全球少數進口水泥零關稅的國家，國內企業必須繳納碳費，但進口水泥卻沒有碳費負擔，「進口的碳都算在台灣身上，我們出口的產品卻要照繳碳費，這是嚴重的不公平」。

他進一步指出，依照《公共工程施工綱要規範》，公共工程所使用的水泥必須符合「同一工程應使用相同產地水泥」的要求，以確保品質一致與工程安全。但目前進口水泥是否符合該規範，政府並未嚴格查驗。台泥和平廠與蘇澳廠出貨的水泥種類不同，均可清楚追溯至產地，完全符合規範；相較之下，進口水泥來源混雜，缺乏完整追溯機制，卻仍大量流入市場。

張安平也提醒，目前進口水泥幾乎都是以噸裝形式供應混凝土廠，在卸料操作過程中容易產生粉塵，不僅影響作業環境，更可能對周邊造成污染。政府若未加強檢驗與管理，恐使進口水泥在品質控管與環境保護上形成漏洞，導致本土業者承擔不公平競爭。

台泥強調，當全球主要國家都在考量並實施「對等關稅」以確保公平貿易環境時，台灣卻仍維持零關稅，形同單方面門戶大開。唯有讓所有產品都負擔一樣的碳成本，本土企業在循環經濟與低碳技術上的努力才有意義。為此，台泥呼籲政府應立即要求進口水泥熟料揭露碳排，並研議收取碳代金或制定台版CBAM，讓本土產業的努力不至白費。