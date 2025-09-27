台中新光三越回歸引進135家新櫃、第4季業績拚持平

新光三越台中中港店在開幕首小時即突破萬人次人流，較平日假日高出兩成，顯示出相當驚人的人氣。針對台中店的業績目標，新光三越表示，預計第4季年增率將維持去年水準，力拼持平。

營業本部長副總歐陽慧指出，第4季對每家店而言，業績通常佔全年總業績的30%至35%，以去年台中店總業績258億元來概算，第4季業績預計將達約90億元。

新光三越台中中港店此次重新開幕引進135個新櫃，大部分集中於11樓及12樓，並以「全項運動」為核心，集合13項奧運項目，展示全球未來運動及戶外休閒的新潮流。

歐陽慧指出，開業後將有兩大重點活動，除了9月27日至10月8日的開幕感恩祭，台中店的週年慶也將於10月16日啟動，與信義區同步開跑，並推出第二波優惠。歐陽慧表示，台中店已積極準備，將推出豐富的促銷活動，刺激消費。

在過去7個月的停業期間，市場估計，台中店的顧客流失了約三成，剩餘的七成消費者則期待著店鋪的回歸。歐陽慧表示，未來將更加注重顧客體驗，並計劃在年底節慶期間，特別是聖誕節，推出不同的活動，強調與顧客的情感連結。她對於第四季的業績持樂觀態度，並有信心不會低於去年水準。