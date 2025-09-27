張安平：進口水泥出現移轉效應 籲政府正視不公平競爭

快訊

中央社／ 花蓮27日電
台泥董事長張安平27日指出，財政部關務署今年7月底對越南卜特蘭水泥課反傾銷稅，8月起出現「移轉效應」，印尼水泥反而成長，他呼籲政府正視進口零關稅、免碳費的不公平競爭。
台泥董事長張安平指出，財政部今年7月底對越南卜特蘭水泥課反傾銷稅，不過觀察8月起印尼進口量卻大幅成長逾5成，出現「移轉效應」，台灣是全球少數進口水泥零關稅的國家，只對單一國家採取反傾銷稅措施，難以解決根本問題，呼籲政府正視進口零關稅、免碳費的不公平競爭。

張安平今天在花蓮出席台泥再生資源利用中心開幕儀式。會後他表示，水泥公會與政府歷經1年半溝通，才爭取到政府對越南卜特蘭水泥課徵反傾銷稅，但對單一國家採取措施難以徹底解決問題。

他指出，根據財政部關務署統計，今年前8個月台灣進口水泥及熟料量與去年同期相比，越南下降10%，印尼卻成長54%，這顯示今年7月底政府對越南進口水泥課徵反傾銷稅後，已產生進口來源轉移。據中國水泥網報導，印尼水泥市場涵蓋大陸海螺水泥投資的900萬噸，以及紅獅水泥700萬噸的產能。

張安平進一步指出，台灣是全球少數進口水泥零關稅的國家，本土業者必須繳納碳費，但進口水泥卻沒碳費負擔，「進口的碳都算在台灣，我們出口產品卻要照繳碳費，是嚴重不公平。」

他說，依照公共工程施工綱要規範，公共工程使用的水泥必須符合「同一工程應使用相同產地水泥」要求，以確保品質一致與工程安全；而台泥的和平廠與蘇澳廠水泥皆可追溯來源、符合規範，相較進口水泥來源混雜，缺乏追溯機制，卻仍大量流入市場。

張安平說，進口水泥幾乎是以噸裝形式供應混凝土廠，卸料操作過程易產生粉，對周邊環境造成污染，政府若未加強檢驗與管理，恐使進口水泥在品質控管與環境保護上形成漏洞，導致本土業者承擔不公平競爭。

台泥呼籲，政府應要求進口水泥熟料揭露碳排，並研議收取碳代金，或制定台版CBAM（碳邊境調整機制），本土產業努力才不至於白費。

此外，談到高雄三元能源火災後續發展與第4季展望時，張安平僅說，三元能源相關狀況，須等火調完成後，才能拿到賠償金，其餘的不願多談。不過他強調，台灣、中國大陸和歐洲營運都很穩定，但三元能源火災仍大大影響台泥獲利。

反傾銷稅 台泥 越南

