焚化爐也是博物館和環境教育場域 台泥DAKA再生資源利用中心今啟用
台泥花蓮和平廠的「台泥DAKA再生資源利用中心（簡稱RRRC）」今天上午正式啟用，不僅是台灣第一座用水泥窯處理生活垃圾的「焚化爐」，它還結合了博物館、餐廳和環境生態教育的多功能場域，讓焚化爐不再是鄰避設施。
有別於一般焚化爐，台泥RRRC的關鍵技術是使用了一座氣化爐燒生活垃圾，不像一般焚化爐用900到1000度高溫把垃圾燒成灰、留下底渣，必須另外處理，而是改用500度高溫，讓垃圾轉化成可燃性氣體，這些氣體透過管道取代台泥水泥窯的煤炭，省下3%的用煤量；焚燒產生的飛灰和殘渣，則轉為製作水泥的生料，百分之百循環利用。
「這座焚化爐沒有汙染防治設備，但大家聞不到任何怪味。」台泥董事長張安平說，5、6年前他承諾花蓮鄉親，要在DAKA園區蓋一座處理廠協助處理在地垃圾，而且要有美感和觀光效益，他把圖畫出來之後，引起部分鄉親疑慮和抗議，他花了很大的力氣溝通，「今天我交卷了，希望大家會滿意。」
台泥表示，這座氣化爐從國外進口，利用這套技術不僅達成「轉廢為能」，也因為獨特的技術和溫度控制，讓戴奧辛等汙染物遠低於法規標準，僅標準的十分之一，也不對外排放，廠區也聞不到任何異味。
值得一提的是，這套垃圾焚化系統也不像一般垃圾焚化爐把燃燒熱能轉為發電，而是直接供水泥窯製程使用。台泥表示，一般焚化爐把熱能作發電使用的熱能轉換效率僅19%-20%，RRRC氣化爐直接供水泥窯的熱能轉換效率高達37%，效率更高。
花蓮縣環保局副局長王志惠說，花蓮縣因缺乏焚化爐，垃圾須長途北送或堆置境內掩埋場，目前還有一定數量待處理。台泥2019年以「水泥窯協同處理垃圾」參與民間自提BOO案，如今實現每天處理200噸垃圾的成果，解決花蓮垃圾處理的燃眉之急，而且垃圾處理無臭無味、與環境共好，成為垃圾處理模範生，未來縣府仍將持續監督該廠運作。
今天啟用剪綵典禮主要邀請秀林鄉、和平村及鄰近宜蘭澳花村的意見領袖見證。台泥表示，RRRC不僅是全台首座水泥窯高溫協同處理生活垃圾的示範場域，也是一座結合環境教育與餐廳、博物館的觀光新地標，未來將開放民眾預約參觀。
張安平表示，溫室氣體與空汙是環境與人類生存警訊，台泥不應只是生產水泥的企業，更要善用水泥窯的高溫技術協助社會處理垃圾與各式廢棄物，減少碳排與汙染，這是水泥產業在新時代的重要價值。
RRRC營運團隊優先招募當地社區居民，除參與就業，也扮演監督力量。目前15名成員中有12人設籍和平村，11人為原住民，其中有多名女性經過台泥出資培訓取得「固定式起重機操作人員證照」，成為抓斗操作員，成為部落新興女力。
