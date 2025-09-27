快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台中即時報導
新光三越中港店復業，短短時間內湧入破千民眾排隊入場。記者侯思蘋／攝影

氣爆事件後歷經226天，蟬聯14年的百貨店王新光三越台中中港店於27日正式回歸，短短時間內湧入破千民眾排隊入場，專櫃人員受訪直呼「感覺回家了」，在這段日子裡「感覺到處飄，真的很辛苦」，終於復業很開心也很感動。

外界認為，受惠10月多個連假、周年慶助攻，再加上政府普發現金政策實施，有望大幅提升民眾消費力，此外，新光三越表示，為感謝所有市民與社會大眾的支持與陪伴，感恩祭於9月27日至10月8日舉辦，有望帶動消費回流，台中新光三越下半年業績成長動能可期。

外界關注的氣爆整修項目包括11樓和12樓，新光三越表示，將以「全項運動」為出發點，並集合13項奧運項目，展現全球未來運動及戶外休閒的新潮流。這包括六大全球運動品牌如NIKE RISE、NEW BALANCE、ADIDAS、PUMA等旗艦店，並且有如ARC'TERYX、Snow Peak、Discovery等九大頂級戶外品牌的入駐。

在新光三越中港店工作了25年的櫃姐表示，在這段兩百多天的日子裡，公司曾安排麗寶花車、廣三SOGO等地協助支援，並且在無工作時，公司也提供基本底薪。

台中新光三越去年營收258.3億元、年增0.1%，14度蟬聯全台百貨「店王」。然而，台中新光三越2月發生氣爆事件以來，遭市府勒令停業長達七個月，嚴重衝擊業績表現，累計前八月營收50.3億元，年減幅度達65%，也影響全台新光三越整體業績約20%。

在經歷台中店氣爆事件後，新光三越副董事長吳昕陽日前表示，將會面對、承擔、向前走，台中店復業不是慶祝，而是要更審慎、謙卑。

執行副總吳昕昌日前則表示，面對氣爆後台中店約100億元的業績蒸發，真正重要的並非金額的多寡，而是對所有利害關係人所帶來的影響。復業僅是序章，真正的重生將從這裡開始，台中也將從零重新啟動，這段時間的反省將是未來重生的基石。

百貨店王重生！新光三越中港店復業，櫃姐直呼「終於回家了」。記者侯思蘋／攝影
百貨店王重生！新光三越中港店復業，櫃姐直呼「終於回家了」。記者侯思蘋／攝影

