台泥花蓮 DAKA 再生資源利用中心正式啟用 開啟循環經濟新高峰

台泥（1101）27日正式宣布，花蓮和平廠「台泥DAKA再生資源利用中心」（TCC DAKA Renewable Resource Recycling Center，RRRC）正式啟用，每日可處理逾200噸花蓮縣生活垃圾，全年協助處理垃圾量達6萬噸以上，並可轉化為水泥替代燃料，和平水泥廠煤炭使用量減少3%，減碳逾4.3萬噸，避免約4,000噸因掩埋產生的甲烷排放。

台泥27日在花蓮縣環保局副局長王志惠及本地秀林鄉、和平村及鄰近宜蘭澳花村意見領袖見證下，成為全台首座水泥窯高溫協同處理生活垃圾的示範場域，同時也是一座結合環境教育與觀光的DAKA園區新地標，未來將開放民眾預約參觀。

RRRC自2023年7月到試運轉至2025年8月，已協助花蓮處理逾8.2萬噸生活垃圾，大幅紓解垃圾囤積與環境壓力。透過將垃圾轉化為水泥製程的替代燃料，和平水泥廠煤炭使用量減少3%，同時減碳逾4.3萬噸，並避免約4,000噸因掩埋產生的甲烷排放。

台泥董事長張安平表示，自己做了工業家50年，前25年，每當看到水泥廠煙囪冒煙，就代表生產旺盛，當時覺得理所當然。但隨著全球對環境永續與減碳要求的提升，他逐漸體會到，煙囪冒煙並不是值得高興的事，而是排放溫室氣體與污染的警訊。

他強調，台泥不應只是生產水泥的企業，更要善用水泥窯的高溫技術來協助社會處理垃圾與各式廢棄物，減少碳排與污染。「我們有能力把傳統產業的基礎設施，轉化為解決社會與環境問題的工具，這就是水泥產業在新時代的重要價值。」

台泥指出，花蓮縣過去因缺乏焚化爐，垃圾需長途北送或堆置於境內掩埋場。台泥在2019年以「水泥窯協同處理垃圾」參與民間自提BOO（ Build-operate-Own，興建-營運-擁有），如今以實際成果展現垃圾處理可以無臭無味，與環境共好。這不僅顯示水泥窯有能力成為城市淨化器，更是在極端氣候威脅日益加劇的今日，為人類探索如何與自然共存、提升環境韌性的永續解方。

台泥說明，水泥窯具備「高溫度、高滯留時間、高擾流」特性，可使物料完全燃燒，無殘渣、無戴奧辛，搭配台泥DAKA再生資源利用中心內的氣化爐，可以讓含有水分的垃圾先氣化再焚燒，更穩定地控制垃圾轉化成燃料的品質和熱值，且相較於一般的焚化爐，可以沒有殘留的飛灰跟底渣。

為了建立信任並確保環境品質，台泥採取雙重監測機制：DAKA園區設有即時排放監測系統看板，呈現包括氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）等即時數據，並同步連線花蓮縣環保局。此外，針對戴奧辛、鉛等無法即時監測的物質，每季也主動邀請第三方公正單位進行檢測，報告結果除送交花蓮縣府，也同步公開於DAKA園區。試營運至今，戴奧辛排放量只有法規標準的十分之一。

台泥DAKA再生資源利用中心營運團隊優先招募當地社區居民，扮演監督的力量。目前15名成員中有12人設籍在地和平村，11位為原住民，其中有多位女性經過台泥出資培訓取得「固定式起重機操作人員證照」，成為抓斗操作員，成為部落新興女力。

台泥自2002年於花蓮和平打造亞洲首座「水泥廠、工業港與電廠三合一」循環經濟園區，2021年9月，台泥宣示將此區轉型成為東部首座低碳綠能環保園區，陸續建置全台最大100MW E-dReg儲能系統，每天可調節25萬度電；港電廠建築樓頂滿鋪光電，年發電量約600萬度全數自用；設立全台最大的UHPC超高性能混凝土生產中心；台泥也進一步擴大協同處理服務，自2021年至今協助電力、營建、半導體等產業資源化逾284萬噸事業廢棄物，到此次台泥DAKA再生資源利用中心啟用，等於是完整了低碳綠能環保園區的樣貌。

台泥DAKA再生資源利用中心外觀由國際知名建築事務所KPF設計，榮獲2021 A&D大獎及台灣低碳建築認證，其外牆採用台泥生產的超高性能混凝土，展現水泥的客製化與可塑性，園區道路鋪設透水混凝土，不僅承重力高，更可減緩熱島效應並因應極端降雨。園區亦設置結合水泥儲能櫃之充電站，可說是結合台泥低碳轉型創新產品與服務於一身的建築。