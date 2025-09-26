台中新光三越停業逾200日 今恢復營運

百貨龍頭新光三越昨（26）日雙喜臨門，全台百貨店王台中新光三越歷經氣爆停業超過200天，預計今（27）日恢復營運；此外，新光三越台南小北門店昨日正式開幕，台南三店業績上看215億元，未來有望拚220億元，可望在台南百貨市占衝六成。

台中新光三越去年營收258.3億元、年增0.1%，14度蟬聯全台百貨「店王」。然而，台中新光三越2月發生氣爆事件以來，遭市府勒令停業長達七個月，嚴重衝擊業績表現，累計前八月營收50.3億元，年減幅度達65%，也影響全台新光三越整體業績約20%。

新光三越最新營運布局

台中市政府昨宣布，台中新光三越提送的恢復使用申請已通過審查。新光三越表示，台中中港店將以「新店規格」重啟規劃進行整建修復、穩步踏實做好各項盤點更新，依規通過多方專業安全檢驗，以更安心、放心的購物環境再次迎接各位朋友的到來。

業界估計，台中新光三越館方內各廠商都摩拳擦掌，再加上館方也推出周年慶才有的大手筆優惠，祭出消費滿額50萬元就送iPad air 11等，瞄準高客單，進一步吸引消費者目光並推升營收急速成長；受惠10月多個連假、周年慶助攻，再加上政府普發現金政策實施，有望大幅提升民眾消費力，台中新光三越下半年業績成長動能可期。此外，昨天適逢台南小北門店正式開幕，再加上台中中港店復業塵埃落定，為新光三越帶來兩個好消息，對下半年營運升溫頗有助益。

董事長吳東昇昨日在台南小北門店開幕剪綵儀式中表示，新光三越在台南布局已有30年，從1996年的中山店、2002年的新天地，2013年再展分店，如今迎來第三家分店，並在2022年接任董事長之始，就開始評估台南新據點的可能性。

新光三越台南小北門店匯集超過200大品牌與30個餐飲品牌，試營運一個月內，就湧入百萬人潮，業績超出預期。新光三越設定小北門店目標業績為30億元，年客流量預估可突破1,000萬人次。台南百貨市場規模逾400億元，新光三越在台南三據點業績衝220億元，市占將近六成。

吳東昇提到，近年來新光三越大舉在台灣投資，從去年開幕的台北Diamond Towers，到今年落腳台南。新光三越小北門店象徵台南城市發展的延續。