新光三越董座吳東昇：100%信任團隊

新光三越董事長吳東昇昨（26）日表示，隨著南科產業壯大，帶動北區重劃經濟發展，並串聯周邊商圈與消費動能，更可望吸引相關產業進駐，為台南注入新的商業動能。

吳東昇也特別肯定經營團隊的努力，尤其是副董事長吳昕陽帶領團隊，將過去累積的成功經驗複製到台南。他強調，自己對團隊給予百分之百的信任，而成果更是超過100%。

新光三越小北門店是南山人壽與新光三越的首度合作，南山人壽董事長尹崇堯指出，小北門店不僅是商場與商辦的結合，也設有南山人壽11個通訊處、1,100位同仁，服務超過20萬客戶，是極具戰略意義的營業據點。

他強調，這將不會是唯一的合作案，期盼未來隨著新光三越持續展店，雙方能有更多合作機會。

新光三越設定小北門店目標業績為30億元，年客流量預估可突破1,000萬人次，主要鎖定25至40歲年輕族群，以及南科新貴客群，同時也吸引北區與永康區的消費人潮。

新光三越全台共有16店、20館，總營業面積近30萬坪。