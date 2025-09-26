上任滿月 大同董座張榮華：制度透明 適才適任

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

大同（2371）董事長張榮華上任屆滿一個月，昨（26）日發布致員工信，強調大同過去的困境歸根究柢都是制度出了問題、人出了問題，因此，第一步就是要重建大同文化，建立透明制度。「制度透明了，黑暗自然會消失」。人的問題也要面對，「適才的人請上車，不適任的人就必須下車」。

張榮華在致員工信中闡明未來營運方向與集團願景，他直言，擔任大同董事長一職，起初非常掙扎，但浮現一個念頭「如果能帶領大同找回百年榮耀」，將是一生最大的榮幸與使命。所以自己把一天當一周用，以直話直說、追求高效率為管理風格推動制度化與透明化改革，並聚焦電力、能源、資訊與科技四大領域，帶領大同邁向下一個一百年。

他表示，加入大同一個月以來，密集拜訪各單位、檢視財報與工廠，從會客室、員工餐廳、辦公環境到工廠，看到不少需要改善的地方。在挑戰背後，隱藏著巨大的機會，只要願意正視問題，勇於改革，大同完全有可能從今天的困境走向明天的榮耀。

張榮華說，未來他會從內部挑選30至50名戰將，作為改革核心力量；若內部不足，才會向外延攬。他強調，人的問題要面對，「適才的人請上車，不適任的人就必須下車」。

發信前，張榮華早上剛主持一場集團主管談話會，多位主管當面提出集團待解決問題，工會代表也積極針對員工福利建言，張榮華皆正面回應，顯示新領導團隊積極與基層對話的決心。

