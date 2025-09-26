運價連四黑 美西線跌一成

大陸將迎十一長假，近期運價再度走低，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（26）日出爐，指數下跌83.69點至1114.52點，周跌幅6.98%，連續四周下滑。

本周四大航線運價都走低，其中美西線跌幅逾一成；歐洲線跌破1,000美元關卡；承攬業者表示，歐洲的部分，供需失衡中，中國大陸因為十一長假即將到來，目前貨量不多，東南亞的貨量雖然相對較旺，還無法立即補足缺口，十一長假結束後，市場的運價及運量走勢才是影響第4季重要關鍵。

全球貨櫃輪市場運價及運價走低，長榮、陽明及萬海第3季貨量及平均運價還是比第2季好。法人圈根據長榮海運法說會後展望分析，大陸十一長假後貨量有望逐漸回升，第4季的市場需求不會太差。

根據最新一期運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）1,460美元，較前一期下跌176美元，跌幅10.75%；遠東到美東運價每FEU達2,385美元，較前一期下跌172美元，跌幅6.72%。

其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）971美元，較前一期跌81美元，周跌幅7.69%；遠東到地中海運價每TEU 1,485美元，較前期跌153美元，周跌幅9.34%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周下跌4美元，跌幅0.94%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU都較前一周持平。

陽明海運（2609）表示，中東地緣政治問題無解，未來三個月還沒有看到紅海復航的契機，地緣衝突升溫，人安、貨安的立場，陽明不會恢復航行紅海。