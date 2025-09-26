快訊

大同區最大都更案「首岳」上樑 聖得福執行長洪正雄：都更腳步不會停

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
聖得福建設26日舉辦北市大同區都更案「首岳」上樑典禮。記者朱曼寧／攝影
聖得福建設26日舉辦北市大同區都更案「首岳」上樑典禮。記者朱曼寧／攝影

聖得福建設26日舉辦北市大同區都更案「首岳」上樑典禮，聖得福建設執行長洪正雄表示，儘管近期房市因央行房市管制受到影響，但看好台北市新案供給少，長期仍有剛性需求，未來都更開發腳步不會停止，且越是景氣不好，反而越要做更多。

「首岳」位在北市大同區寧夏路88號，三面臨路基地，基地面積達1,120坪，為大同區基地面積最大的都更案，總戶數共378戶，總銷逾80億元，目前已完銷，由聖得福100%投資的子公司欣建營造施工興建，洪正雄表示，該案目前進度順利，且使用鋁模工法，可以比原先預計2029年第4季提前完工，預期最快2027年就可交屋。

央行實施選擇性信用管制滿一年，房市買氣低迷，是否影響未來開發狀況，洪正雄表示，自己的開發哲學常常是「反向操作」，會繼續開發不會中斷，因為景氣好時，常常會遇到地主姿態較高的狀況，但現在景氣不好，反而很多地主都希望能都更。

談到近期市況，洪正雄表示，雖然房市買氣確實受到衝擊，但觀察到台北市老舊房屋眾多，對新案需求高，尤其是20-40坪、總價2000萬到4000萬元的產品，最備受剛性需求購屋組青睞，像是近期剛推案的士林「豐萃」案，每周來客數可達20組，目前已售快五成，就是因為產品坪數、總價規劃合乎市場需求。

聖得福建設執行長洪正雄。記者朱曼寧／攝影
聖得福建設執行長洪正雄。記者朱曼寧／攝影

都更 房市

