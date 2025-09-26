大同區最大都更案「首岳」上樑 聖得福執行長洪正雄：都更腳步不會停

聖得福建設26日舉辦北市大同區都更案「首岳」上樑典禮，聖得福建設執行長洪正雄表示，儘管近期房市因央行房市管制受到影響，但看好台北市新案供給少，長期仍有剛性需求，未來都更開發腳步不會停止，且越是景氣不好，反而越要做更多。

「首岳」位在北市大同區寧夏路88號，三面臨路基地，基地面積達1,120坪，為大同區基地面積最大的都更案，總戶數共378戶，總銷逾80億元，目前已完銷，由聖得福100%投資的子公司欣建營造施工興建，洪正雄表示，該案目前進度順利，且使用鋁模工法，可以比原先預計2029年第4季提前完工，預期最快2027年就可交屋。

央行實施選擇性信用管制滿一年，房市買氣低迷，是否影響未來開發狀況，洪正雄表示，自己的開發哲學常常是「反向操作」，會繼續開發不會中斷，因為景氣好時，常常會遇到地主姿態較高的狀況，但現在景氣不好，反而很多地主都希望能都更。