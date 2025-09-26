環球晶與綠電公司續興簽署離岸風電購售電契約 加速綠色轉型

環球晶圓與再生能源售電公司續興於今日董事會通過簽署離岸風電再生能源購售電契約。此次合作容量為15.5MW，合作期程長達30年，推估總供電量約20億度（kWh），展現環球晶圓採取具體行動落實RE100目標的決心。

中美晶集團旗下續升公司作為再生能源全方位平台，完整涵蓋綠電相關服務，從開發、售電到儲能、節能，建立全整的再生能源生態系；續興隸屬於續升，專注多元再生能源開發、媒合綠電採購需求等全方位低碳解決方案。

續興致力推動台灣綠能轉型，在離岸風電與太陽光電領域具備深厚技術實力與市場經驗，成為企業導入再生能源合約的首選夥伴。憑藉多年製造業實務操作與政策理解，續興不僅提供完整的再生能源解決方案，無論是大型製造業、科技園區或中小企業，續興更能依據用電特性與永續目標，規劃最適化的再生能源布局。

依據契約，續興每年將提供環球晶圓約6600萬度綠電，若以家庭年平均用電量3600度計算，相當於超過1.8萬戶家庭一整年的用電需求；換算成30年總減碳效益，整體契約期間可減少約98.8萬公噸二氧化碳，等同於2566座大安森林公園一年的碳吸附量。

在全球半導體產業加速淨零轉型的趨勢下，提高再生能源使用比率已成為企業進入國際供應鏈的重要門檻。

離岸風電能在夜間或非日照時段發揮穩定供電效益，此次長期採購不僅強化環球晶圓的再生能源組合，亦滿足公司提升再生能源使用占比以及穩定供電的需求。這項合作代表環球晶圓在製程中導入再生能源的重大進展，憑藉續興在綠電開發與專業服務能力，支援半導體產業龐大的用電需求，助力打造綠色供應鏈。

續升致力於打造再生能源全方位平台，涵蓋綠電開發、售電、儲能與節能服務，並憑藉對半導體與製造產業需求的深入理解，提供完善綠能解決方案。

續升旗下續興提供多元再生能源開發、媒合買賣雙方需求，以及購電協議（PPA）與再生能源憑證（RECs）等服務，協助企業達成減碳目標。除了服務既有客戶減少碳排放，續興同時也積極協助集團達陣RE100目標，成為連結再生能源與半導體應用的重要橋樑。