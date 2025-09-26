快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

聽新聞
0:00 / 0:00

SCFI運價指數連四周下跌 美西線跌逾一成、歐洲線跌破1000美元關卡

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

大陸即將放十一長假，近期運價再度走低，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數26日出爐，指數下跌83.69點至1,114.52點，周跌幅6.98%，連續第四周下滑。

本周仍舊呈現四大航線運價都走低窘境，其中美西線跌幅逾一成；歐洲線跌破1,000美元關卡；承攬業者表示，歐洲的部分，供需失衡中，中國大陸因為十一長假即將到來，目前貨量不多，東南亞的貨量雖然相對較旺，還無法立即補足缺口，十一長期之後，市場的運價及運量表現才是關鍵。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,460美元，較前一期下跌176美元，跌幅達10.75%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,385美元，較前一期下跌172美元，跌幅6.72%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達971美元，較前一期下跌81美元，周跌幅7.69%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,485美元，較前一期下跌153美元，周跌幅9.34%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌4美元，跌幅0.94%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU(20呎櫃)都較前一周持平。

運價 航線 貨量

延伸閱讀

SCFI 跌勢擴大、航運股不妙？法人：短期內未見運價落底跡象

SCFI 再走跌 法人：航商減艙計劃將是後市關鍵

影／日本深夜驚現不明光球畫面曝！網友喊隕石墜地 專家說話了

SCFI 運價指數再下跌 法人對海運股下半年展望暫趨保守

相關新聞

百貨龍頭強勢回歸！七期生活圈千億開發量體同步升溫

台中百貨市場迎來重磅回歸！沉寂多時的台中新光三越將於27日上午10點30分開門恢復營業，不僅象徵七期百貨核心商圈的復甦，...

環球晶與綠電公司續興簽署離岸風電購售電契約 加速綠色轉型

環球晶圓與再生能源售電公司續興於今日董事會通過簽署離岸風電再生能源購售電契約。此次合作容量為15.5MW，合作期程長達3...

遠東新轉售板橋土地予徐元智醫藥基金會 獲處分利益11億元

遠東新今天公告，子公司遠東資源開發出售新北板橋4筆土地，予集團關聯單位「徐元智先生醫藥基金會」，交易總金額約新台幣24....

萬海參展印度國際水產雙年展 深耕印度水產與冷鏈市場

第二十四屆「印度國際水產雙年展」（India International Seafood Show, IISS）於9月2...

馬祖酒廠前董事長陳漢樹病逝 高漢瑜接任

連江縣政府所屬馬祖酒廠實業股份有限公司今天舉行董事會並改選董事長，通過由該公司行政經理高漢瑜接任。前任董事長陳漢樹4日因...

環球晶與同集團再生能源售電業者續興 簽署離岸風電購售電契約

環球晶（6488）於26日宣布，與同集團再生能源售電公司續興，簽署離岸風電購售電契約，展現採取具體行動落實RE100目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。