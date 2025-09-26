SCFI運價指數連四周下跌 美西線跌逾一成、歐洲線跌破1000美元關卡

大陸即將放十一長假，近期運價再度走低，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數26日出爐，指數下跌83.69點至1,114.52點，周跌幅6.98%，連續第四周下滑。

本周仍舊呈現四大航線運價都走低窘境，其中美西線跌幅逾一成；歐洲線跌破1,000美元關卡；承攬業者表示，歐洲的部分，供需失衡中，中國大陸因為十一長假即將到來，目前貨量不多，東南亞的貨量雖然相對較旺，還無法立即補足缺口，十一長期之後，市場的運價及運量表現才是關鍵。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,460美元，較前一期下跌176美元，跌幅達10.75%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,385美元，較前一期下跌172美元，跌幅6.72%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達971美元，較前一期下跌81美元，周跌幅7.69%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,485美元，較前一期下跌153美元，周跌幅9.34%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌4美元，跌幅0.94%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU(20呎櫃)都較前一周持平。